Секрет алюминиевой фольги, о котором мало кто знает: какой стороной использовать

Если речь идёт об обычной алюминиевой фольге, переворачивать её определённой стороной к продуктам совершенно необязательно.

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Как правильно использовать фольгу / Коллаж: Главред, фото: скриншот, magnific.com

Вы узнаете:

Почему у фольги две разные поверхности

Какой стороной правильно пользоваться

Когда сторона фольги всё-таки имеет значение

Алюминиевая фольга давно стала привычным помощником на любой кухне. С её помощью запекают мясо и овощи, сохраняют свежесть приготовленных блюд, накрывают посуду и упаковывают продукты.

Но, несмотря на широкое применение, вокруг этого простого кухонного материала до сих пор существует немало заблуждений. Одно из самых распространённых связано с двумя сторонами фольги: блестящей и матовой, пишет Hamuesgyemant.

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Многие уверены, что у каждой из них есть своё предназначение: якобы одна лучше удерживает тепло, а другая обеспечивает более качественное приготовление пищи. Однако в действительности всё гораздо проще - внешний вид поверхностей объясняется особенностями технологии изготовления.

Почему у фольги две разные поверхности

Чтобы получить тонкий лист алюминия, производители пропускают металл через специальные тяжёлые валики, которые постепенно уменьшают его толщину. На завершающей стадии материал становится настолько тонким и деликатным, что при дальнейшем прокатывании может повредиться или порваться.

Именно поэтому используется особый технологический приём: два тонких алюминиевых полотна складывают вместе и одновременно пропускают через прокатные валки. В результате поверхности, соприкасающиеся с гладкими металлическими цилиндрами, приобретают характерный блеск. А участки, обращённые друг к другу, остаются менее гладкими и выглядят матовыми.

Таким образом, различие между сторонами возникает не из-за специального назначения, а исключительно в процессе производства. Никаких принципиальных функциональных различий у обычной фольги нет.

Какой стороной правильно пользоваться

Если речь идёт об обычной алюминиевой фольге, переворачивать её определённой стороной к продуктам совершенно необязательно. Можно использовать как блестящую, так и матовую поверхность.

Действительно, глянцевая сторона способна немного эффективнее отражать тепловое излучение. Но в условиях обычного приготовления пищи эта особенность практически не влияет на конечный результат. Поэтому при запекании продуктов, накрывании форм или упаковке бутербродов можно смело использовать любую сторону.

Однако существует один нюанс, о котором полезно знать.

Когда сторона фольги всё-таки имеет значение

Исключением является фольга со специальным антипригарным слоем. Такие изделия отличаются от обычных тем, что одна из поверхностей обработана составом, который препятствует прилипанию продуктов во время приготовления.

Чаще всего защитное покрытие располагается на матовой стороне. Именно её рекомендуется поворачивать внутрь, непосредственно к пище. Тем не менее расположение покрытия может зависеть от конкретного производителя, поэтому перед использованием лучше внимательно изучить обозначения и рекомендации на упаковке.

/ Инфографика: Главред

Какие продукты нежелательно долго хранить в фольге

Есть ещё один важный момент, который стоит учитывать при использовании алюминиевой фольги. Не все продукты подходят для продолжительного хранения в непосредственном контакте с этим материалом.

Особенно осторожными следует быть с ингредиентами, содержащими большое количество кислоты или соли. Например, лимоны, томаты, маринады и сильно солёные блюда при контакте с алюминием во влажной среде могут вызывать химическую реакцию. В результате поверхность фольги способна разрушаться, а небольшое количество алюминия может переходить в пищу.

Поэтому для длительного хранения подобных продуктов лучше отдавать предпочтение стеклянным контейнерам или другой специальной пищевой посуде.

Главное, что нужно запомнить: у обычной алюминиевой фольги нет правильной или неправильной стороны. Блестящая и матовая поверхности появились благодаря технологии производства, а не для выполнения разных задач. Исключение составляет только фольга с антипригарным покрытием, при использовании которой необходимо учитывать рекомендации изготовителя.

Смотрите видео - правила использования фольги:

Алюминиевая фольга представляет собой тончайший металлический материал, основу которого более чем на 90% составляет алюминий - один из наиболее распространённых элементов на Земле. Несмотря на широкое применение в быту и пищевой промышленности, этот металл уже давно находится в центре внимания исследователей.

Некоторые учёные изучают его возможное негативное воздействие на человеческий организм, в том числе предполагаемую связь с развитием болезни Альцгеймера. Подобные заявления вызывают закономерный вопрос: действительно ли приготовление и употребление продуктов, запечённых в алюминиевой фольге, может представлять опасность для здоровья.

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Об источнике - Hamu és Gyémánt Популярный в Венгрии культурно-развлекательный и люксовый лайфстайл-журнал. Он освещает тему искусства, дизайна, путешествий, гастрономии и публикует интервью с известными личностями.

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