Оккупанты имеют новые территориальные успехи на горячем направлении - детали

Армии РФ удалось расширить зону контроля на Гуляйпольском направлении.

https://glavred.info/front/okkupanty-imeyut-novye-territorialnye-uspehi-na-goryachem-napravlenii-detali-10808879.html Ссылка скопирована

Оккупационные войска продвинулись на Гуляйпольском направлении / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб

Главное:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Оккупационные войска продвинулись на Гуляйпольском направлении

Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Запорожской области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в понедельник, 2 ноября.

видео дня

Где зафиксировано продвижение оккупантов

По информации аналитиков, оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов на Гуляйпольском направлении. Армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи села Гуляйпольское Пологовского района Запорожской области.

Кроме того, оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи села Горкое Гуляйпольской городской общины Пологовского района.

Оккупационная армия РФ продвинулась в Запорожье / Фото: DeepState

Что изменится в войне весной - мнение комбата

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" считает, что имперские планы Владимира Путина обречены на провал. По его словам, весной может стать ясно, когда и на каких условиях закончится война.

По мнению командира, Россия воюет не только за украинские территории, но и стремится восстановить империю. Он считает, что Путин готов достигать этой цели любой ценой, несмотря на потери людей и ресурсов.

"Однако его планы обречены на крах, потому что дела идут плохо. Враг не только наступает, но и несет потери", - отметил "Лука" в интервью Главреду.

DeepState / Інфографіка: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что в октябре российская армия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 оккупантов. В то же время Силы обороны Украины освободили больше территории, чем российские оккупанты смогли захватить.

Ранее аналитики проекта DeepState зафиксировали продвижение российских сил в Харьковской области вблизи приграничного села Гранов. В сообщении указано, что обновление карты произошло 30 октября и что враг расширил зону контроля возле Гранова в Дергачевской общине.

Институт изучения войны (ISW) в отчете констатировал, что украинские силы продолжают локальное продвижение по нескольким направлениям. В отчете ISW указано, что ВСУ недавно продвинулись к северо-востоку от Боровой и провели контратаки вблизи Лимана и Славянска.

Читайте также:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред