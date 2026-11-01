В Украине объявили тревогу из-за якобы ядерной и химической угрозы — что известно

Что известно:
- Украинцев предупреждали о ядерной и радиационной угрозе
- Часть сообщений была на русском языке
- Приложение "Воздушная тревога" взломали
Вечером 1 ноября пользователи приложения "Воздушная тревога" получили уведомления о якобы радиационной и химической угрозе, а также об уличных боях в Киеве. Приложение, вероятно, подверглось вражескому воздействию. Об этом сообщил общественный деятель Сергей Стерненко.
Около 22:55 пользователи начали получать сообщения о якобы ядерной угрозе по всей Украине, а также о химической угрозе в Киеве. Киевляне также получили сообщения об уличных боях.
Примечательно, что часть фейковых уведомлений была написана на русском языке, хотя приложение предназначено для оповещения украинских пользователей. В одном из сообщений утверждалось, что в направлении Украины якобы летит российская ракета "Орешник".
Что случилось с приложением "Воздушная тревога"
По предварительной информации, причиной ложных оповещений мог стать взлом системы оповещения. Бывший руководитель ЦПД Андрей Коваленко предположил, что речь идет о несанкционированном доступе к приложению воздушной тревоги.
"Возможно, это кибератака, ждите официальных сообщений", - призвал он.
В то же время в Воздушных силах призвали не поддаваться панике и подчеркнули, что радиационной угрозы нет.
"Вероятно, приложение "Воздушная тревога" подверглось вражескому воздействию. Никакой радиационной угрозы нет", - сообщили военные.
Украинцев призывают не переходить по ссылкам, которые могут поступать в подозрительных сообщениях приложения. Также стоит следить за официальными сообщениями Воздушных сил ВСУ и местных властей.
Сбои и хакерские атаки на приложения - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Минобороны сообщило о техническом сбое в приложении "Резерв+". В ведомстве посоветовали пользователям временно пользоваться бумажными документами.
АТБ подтвердило факт кибератаки на ресурсы компании. Пресс-секретарь компании сообщил о хакерской атаке на сайт и заявил, что проводятся технические работы. По данным компании, злоумышленники требовали выкуп в размере $400 тысяч и сообщали о якобы похищении данных 7,9 млн клиентов.
Криптобиржа Binance сообщила о масштабной кибератаке и потере цифровых активов. В компании сообщили, что в результате взлома было утрачено $6,3 млрд, однако часть средств удалось заморозить.
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О персоне: Сергей Стерненко
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января по 15 июля 2026 года - советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.
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