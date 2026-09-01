"Резерв+" не работает: в чем причина сбоя и что делать украинцам

Утром 1 сентября в приложении "Резерв+" произошел сбой.

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Резерв+ не работает утром 1 сентября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В приложении "Резерв+" произошел технический сбой

Пользователям временно советуют носить бумажные документы

В Минобороны подтвердили проблему

Во вторник, 1 сентября, в приложении "Резерв+" произошел сбой. Пользователи жалуются, что сервис не загружается и не позволяет обновить данные.

Приложение требует установки обновления, однако оно недоступно.

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Из-за перебоев в работе сервиса пользователям советуют иметь при себе бумажные военно-учетные документы.

"Резерв+ / Инфографика: Главред

В Минобороны в 08:45 уточнили, что обновление Резерв+ уже доступно всем пользователям на iOS и Android.

"Из-за повышенной нагрузки могут возникать сложности с авторизацией или использованием отдельных функций. Если это произошло, подождите немного и повторите попытку. Ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время", отметили в ведомстве.

Резерв+ - Сообщение Минобороны

Мобилизация в Украине - новости

Как писал Главред, Украине необходимо призывать в ряды Сил обороны не менее 30 тысяч человек каждый месяц, чтобы сохранять нынешнюю ситуацию на фронте. Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что мобилизация женщин в Украине не планируется. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко призвал не распространять панику и опроверг слухи об изменениях в законодательстве о призыве. На сайте Кабинета Министров была зарегистрирована петиция №41/010515-26еп от 10 августа 2026 года с требованием ввести обязательную мобилизацию для женщин, которая на данный момент собрала лишь несколько голосов из 25 000, необходимых для рассмотрения.

Народный депутат Роман Костенко сообщал, что в Украине обсуждаются изменения, которые могут касаться призывного возраста и самой системы мобилизации. Он отметил, что сейчас ведутся дискуссии о том, что призывной возраст может измениться. По его словам, о таком решении должно официально сообщить Минобороны или Генштаб. Костенко также констатировал, что повышение выплат по контрактам пока не привело к увеличению мотивации к службе и что мобилизация не станет исключительно добровольной.

Отдельно Костенко опроверг информацию о возможной отмене отсрочки от мобилизации для родителей троих и более детей. По его словам, соответствующих законодательных инициатив сейчас нет и в ближайшее время они не ожидаются.

Когда возможны изменения в мобилизации - мнение юриста

Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко рассказал Главреду, что в Украине осенью могут вновь изменить правила мобилизации и бронирования, особенно в случае усиления наступления России или объявления ею дополнительной мобилизации.

По его словам, Украина сейчас вынуждена ситуативно реагировать на проблемы с комплектованием войск. Если РФ начнет масштабное пополнение армии или откроет новые направления наступления, Киев может пересмотреть действующие правила.

"Если Россия объявит дополнительную мобилизацию, откроет новые направления или усилит наступление, в частности на севере или юге, я вполне ожидаю, что в Украине тоже изменят правила", - отметил юрист.

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О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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