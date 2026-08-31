Тест на IQ: нужно найти собаку среди овец за 9 секунд

Лишь одна деталь на изображении отличает собаку от десятков овец.

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Нужно найти собаку среди овец за 9 секунд / Фото: Drift Sleep

Оптические головоломки помогают проверить наблюдательность, концентрацию и способность быстро замечать детали. В новом тесте задача усложняется тем, что спрятанный объект очень похож на других персонажей на изображении.

Как пишет The Sun, среди большого стада пушистых овец нужно найти собаку. На выполнение задания дается всего 9 секунд.

На первый взгляд картинка кажется обычной, ведь на ней изображено большое количество овец, среди которых есть даже несколько черных. Однако где-то среди них спряталась собака, которую из-за схожих очертаний может быть непросто заметить.

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Для начала установите таймер на 9 секунд и попробуйте найти спрятанную собаку. Внимательно осмотрите всё изображение и обращайте внимание даже на мельчайшие детали.

Нужно найти собаку среди овец за 9 секунд / Фото: Drift Sleep

Если вам не удалось найти собаку за отведенное время, не спешите расстраиваться. Головоломка специально построена так, чтобы спрятанный персонаж терялся среди большого количества похожих деталей.

Такие оптические головоломки могут быть интересным упражнением для концентрации, внимательности и способности быстро находить нужный объект. В то же время подобные задания не являются научным способом определения IQ или остроты зрения, а прежде всего служат развлечением и проверкой наблюдательности.

Ответ на головоломку / Фото: Drift Sleep

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти пингвина среди туканов за 12 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в тесте, где нужно было найти число 60 среди шестерок за 5 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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