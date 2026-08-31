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Стиралка может сломаться из-за одной забытой детали: что нужно делать каждые 2–3 месяца

Юрий Берендий
31 августа 2026, 16:42
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Засорение фильтра влияет на слив воды, отжим и запах в стиральной машине, а его очистка занимает всего несколько минут.
Стиралка может сломаться из-за одной забытой детали: что нужно делать каждые 2–3 месяца
Стиральная машина не сливает воду или неприятно пахнет: как почистить сливной фильтр за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как почистить фильтр в стиральной машине
  • Где находится сливной фильтр в стиральной машине
  • Почему стиральная машина не сливает воду

Стиральная машина может начать плохо сливать воду, оставлять белье более влажным, чем обычно, или даже выдавать код ошибки из-за детали, которую многие владельцы годами не проверяют. Речь идет о насосном фильтре, очистку которого специалисты рекомендуют проводить не реже одного раза в 2–3 месяца.

Регулярный уход за техникой помогает своевременно удалить загрязнения и снизить риск возникновения серьезных неисправностей. В то же время частота обслуживания зависит от интенсивности использования машины, жесткости воды и количества используемого стирального средства.

видео дня

Как правильно чистить сливной фильтр и другие элементы стиральной машины - выяснял Главред.

Где находится фильтр стиральной машины

В большинстве моделей с фронтальной загрузкой насосный фильтр расположен внизу передней части корпуса - за небольшой пластиковой крышкой или лючком. Именно там скапливаются мелкие предметы, которые случайно остаются в карманах или отделяются от ткани во время стирки.

Эксперты издания Sokszinu Videk 24 подчеркивают критическую важность этой процедуры, ведь именно фильтр отвечает за нормальный отвод загрязнённой воды.

"По мнению мастеров по ремонту бытовой техники, одной из самых важных, но в то же время наиболее игнорируемых задач является регулярная очистка насосного фильтра. Эта деталь обеспечивает беспрепятственный отвод загрязненной воды из стиральной машины", - говорится в материале.

Что обычно скапливается в фильтре стиральной машины

Даже если снаружи техника выглядит идеально чистой, внутри фильтра могут постепенно скапливаться различные мелкие предметы. Среди них - волосы, ворсинки, пуговицы, монеты, кусочки бумажных носовых платков и резинки для волос.

Такие загрязнения постепенно препятствуют нормальному прохождению воды, а при интенсивном использовании машины проблема возникает очень быстро.

"Именно туда попадают мелкие предметы, которые выпадают из карманов одежды или из тканей во время стирки. В нём можно найти волосы, ворсинки, пуговицы, монеты, кусочки бумажных платочков или резинки для волос", - добавляют специалисты.

Чем опасен засоренный фильтр

Загрязненный насосный фильтр негативно сказывается сразу на нескольких этапах работы техники. Вода начинает отводиться сложнее, из-за чего общий цикл стирки может затянуться, а отжим - стать менее эффективным.

В результате белье после завершения программы остается более влажным. Кроме того, внутри прибора появляется неприятный запах, а при серьезном засорении машина может остановить работу и выдать ошибку.

"Если фильтр засоряется, вода с трудом вытекает из машины. В результате программа стирки может длиться дольше, отжим будет менее эффективным, одежда останется более влажной, а также могут появиться неприятные запахи. В более серьезных случаях прибор может даже вывести код ошибки", - отмечают они.

Как правильно очистить фильтр стиральной машины

Перед обслуживанием машину необходимо обязательно полностью отключить от электросети. Также стоит заранее подготовить полотенце и невысокую емкость (поддон или противень), поскольку при откручивании фильтра будет выливаться остаток воды.

Если конкретная модель оснащена специальной трубкой для аварийного слива, остатки воды сначала рекомендуется аккуратно слить через нее. После этого фильтр можно осторожно открутить и промыть под теплой проточной водой.

"Перед чисткой всегда следует отключить стиральную машину от электросети, а затем стоит подготовить полотенце и плоскую посуду, поскольку при откручивании фильтра может вытекать вода. Если на приборе есть трубка для аварийного слива, сначала следует слить оставшуюся внутри воду через неё", - отмечают эксперты издания Sokszinu Videk 24.

Во время очистки следует также тщательно протереть внутренний корпус фильтра. По завершении процедуры деталь необходимо установить на место и убедиться, что она плотно закручена.

"После этого фильтр можно осторожно открутить, а затем промыть теплой водой; при этом следует также протереть корпус фильтра. При повторной установке важно, чтобы он плотно прилегал, иначе во время следующей стирки может произойти утечка воды", - утверждают специалисты.

Как часто нужно чистить стиральную машину

Универсальной периодичности для абсолютно всех моделей нет. На необходимость очистки влияют интенсивность стирки, жесткость воды, количество моющего средства и даже наличие домашних животных в доме.

В то же время для основных элементов техники существуют практические ориентиры: насосный фильтр рекомендуется проверять не реже, чем раз в 2–3 месяца, тогда как резиновое уплотнение требует внимания после каждой стирки.

"Нет единого правила относительно того, как часто следует выполнять эти действия, ведь большое значение имеют частота стирки, жесткость воды, количество используемого стирального порошка, а также наличие домашних животных в семье. В целом рекомендуется протирать резиновое уплотнение после каждой стирки, чистить дозатор моющего средства раз в несколько недель, а фильтр насоса проверять как минимум раз в два-три месяца", - говорится в материале.

Почему нужно чистить резиновое уплотнение (манжету)

Особое внимание следует уделять резиновой манжете вокруг дверцы. В её складках регулярно скапливаются вода, остатки моющего средства, ворсинки и мелкий мусор.

Постоянно влажный участок без надлежащего ухода быстро становится идеальным местом для размножения плесени и появления затхлого запаха. Особенно тщательно следует протирать нижнюю часть уплотнителя после завершения каждой стирки.

"Если этот участок не вытереть насухо, на нём легко может появиться плесень и затхлый запах. Особенно важно после каждой стирки проверять и вытирать нижнюю часть", - отмечают эксперты.

Как очистить отсек для стирального порошка

Дозатор для моющих средств также постепенно загрязняется. Остатки порошка, жидкого геля и кондиционера превращаются в твёрдый или слизистый налёт.

Из-за этого возникает неприятный запах, а подача моющего средства в барабан становится менее эффективной. Большинство таких отсеков можно легко вынуть и промыть тёплой водой с помощью щетки.

Нужно ли мыть барабан стиральной машины

Периодического ухода требует не только фильтр. Во многих современных моделях предусмотрена отдельная программа для самоочистки барабана, которая помогает избавиться от внутренних отложений.

Если специального режима нет, можно воспользоваться программой стирки при высокой температуре (90–95 °C) без белья, следуя инструкциям производителя конкретной модели.

Смотрите видео о том, как почистить фильтр стиральной машины:

Почему после стирки нельзя сразу закрывать дверцу

По завершении цикла дверцу стиральной машины лучше не закрывать плотно. Свободная циркуляция воздуха помогает барабану и резиновой манжете высохнуть естественным образом.

Тот же принцип касается и лотка для моющих средств. Его целесообразно оставлять немного выдвинутым, чтобы внутри не скапливалась лишняя влага.

"Если барабан и резиновая манжета смогут проветриться, вероятность появления неприятных запахов или плесени уменьшится. То же самое касается дозатора для стирального порошка: его стоит оставить немного приоткрытым, чтобы он полностью высох", - подытожили специалисты.

Почему стиральная машина плохо отжимает белье
Почему стиральная машина плохо отжимает вещи / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская блогерша Диана Головец показала способ очистки замшевой обуви от пятен. Она подчеркнула необходимость использования мицеллярной воды и ватного диска для деликатной очистки.

Национальная ассоциация свечей (NCA) прокомментировала советы по замораживанию свечей. По данным издания, специалисты не рекомендуют замораживать свечи из-за изменения структуры воска.

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Об источнике: Sokszinu Videk

Sokszinu Videk - это венгерский онлайн-портал, работающий в рамках крупного медиахолдинга Central Médiacsoport. Издание посвящено жизни за пределами крупных городов, темам природы, экологии, садоводства, гастрономии, туризма и местных традиций. Его материалы сочетают практические советы для дома и сада с культурными и региональными сюжетами, а также освещают вопросы здоровья и окружающей среды.

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