Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Главное:
- Великобритания, Нидерланды, Италия и Германия обновили рекомендации относительно поездок в Украину
- Страны призывают воздержаться от поездок из-за угрозы российских атак
- Великобритания предупреждает о перебоях с электричеством, водой и отоплением зимой
В конце августа несколько стран Западной Европы обновили рекомендации для своих граждан относительно поездок в Украину. Великобритания, Нидерланды, Италия и Германия призывают воздержаться от поездок из-за угрозы российских атак. Об этом свидетельствуют сообщения на сайтах МИД.
Великобритания рекомендует воздержаться от поездок в большинство регионов Украины. Британский МИД отмечает, что российские удары по энергосистеме могут привести к аварийным и плановым отключениям электроэнергии, которые также повлияют на отопление и водоснабжение. Отдельно граждан предупреждают, что зимой температура может опускаться ниже -20 °C.
"Существует постоянный риск причинения вреда гражданам Великобритании в результате российских атак по всей Украине, в частности от ракет и беспилотников, поражающих непредсказуемые цели, или от падающих обломков", - говорится в сообщении.
В Великобритании также подчеркивают, что туристическая страховка может утратить силу, если человек отправится в регион вопреки официальным рекомендациям. В то же время Великобритания не распространяет самые строгие рекомендации на Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Львовскую области и Черновцы.
Италия также категорически не рекомендует своим гражданам поездки в Украину из-за ракетных атак по всей территории страны. Посольство Италии в Киеве, несмотря на рекомендацию воздержаться от любых поездок в Украину, советует журналистам и операторам, которые уже находятся в стране, быть максимально осторожными и тщательно оценивать необходимость передвижений по стране. Работодателям также рекомендуют принимать меры по предотвращению и минимизации рисков.
Германия накануне Дня Независимости также обновила рекомендации, предупредив о возможном усилении российских воздушных атак. Берлин по-прежнему не рекомендует поездки в Украину.
МИД Нидерландов подчеркнул, что на всей территории Украины действует красный уровень опасности. МИД советует не ехать в Украину ни при каких обстоятельствах, а тем, кто уже находится в стране, - покинуть её, как только это станет безопасно. Также отмечается, что посольство Нидерландов не сможет оказать помощь в случае возникновения проблем.
РФ готовит удары по энергетике Украины - предупреждение экспертов
Министерство обороны РФ заявило, что приступило к подготовке к массированным ударам по объектам энергетики Украины. В российском ведомстве заявили, что такие удары якобы станут "ответом на атаки" по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.
По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, Россия в настоящее время способна атаковать Украину более чем сотней реактивных дронов. В то же время украинские защитники, по его оценке, эффективно противодействуют воздушным атакам.
Ранее представитель ГУР Андрей Черняк предупреждал, что осенью Россия может усилить удары по украинской энергетике. Среди потенциальных целей - объекты генерации, теплоснабжения и газовой отрасли.
Риск усиления атак на Украину - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что Россия производит более 220 ракет в месяц и имеет в запасе около 130 баллистических ракет. По данным Bloomberg, зима станет для украинской энергосистемы самой тяжелой с начала полномасштабного вторжения.
Напомним, мониторинговые службы предупреждали о риске ударов по Киеву и области и призывали реагировать на воздушные тревоги. В сообщении подчеркивалось, что в случае объявления тревоги из-за баллистической угрозы следует укрываться в безопасных помещениях или находиться подальше от окон.
Госдепартамент США оставил для Украины четвертый, максимальный уровень опасности и призвал граждан воздержаться от поездок. Также сообщалось, что дипломатам ограничили передвижения, а членам семей госслужащих запретили въезд в страну.
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Об источнике: МИД Великобритании
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