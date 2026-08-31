Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Четыре страны Западной Европы обновили рекомендации относительно поездок в Украину.

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Европа предупреждает об ударах РФ и перебоях с электричеством / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН, Главред

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Великобритания, Нидерланды, Италия и Германия обновили рекомендации относительно поездок в Украину

Страны призывают воздержаться от поездок из-за угрозы российских атак

Великобритания предупреждает о перебоях с электричеством, водой и отоплением зимой

В конце августа несколько стран Западной Европы обновили рекомендации для своих граждан относительно поездок в Украину. Великобритания, Нидерланды, Италия и Германия призывают воздержаться от поездок из-за угрозы российских атак. Об этом свидетельствуют сообщения на сайтах МИД.

Великобритания рекомендует воздержаться от поездок в большинство регионов Украины. Британский МИД отмечает, что российские удары по энергосистеме могут привести к аварийным и плановым отключениям электроэнергии, которые также повлияют на отопление и водоснабжение. Отдельно граждан предупреждают, что зимой температура может опускаться ниже -20 °C.

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"Существует постоянный риск причинения вреда гражданам Великобритании в результате российских атак по всей Украине, в частности от ракет и беспилотников, поражающих непредсказуемые цели, или от падающих обломков", - говорится в сообщении.

В Великобритании также подчеркивают, что туристическая страховка может утратить силу, если человек отправится в регион вопреки официальным рекомендациям. В то же время Великобритания не распространяет самые строгие рекомендации на Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Львовскую области и Черновцы.

Откуда и какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Италия также категорически не рекомендует своим гражданам поездки в Украину из-за ракетных атак по всей территории страны. Посольство Италии в Киеве, несмотря на рекомендацию воздержаться от любых поездок в Украину, советует журналистам и операторам, которые уже находятся в стране, быть максимально осторожными и тщательно оценивать необходимость передвижений по стране. Работодателям также рекомендуют принимать меры по предотвращению и минимизации рисков.

Германия накануне Дня Независимости также обновила рекомендации, предупредив о возможном усилении российских воздушных атак. Берлин по-прежнему не рекомендует поездки в Украину.

МИД Нидерландов подчеркнул, что на всей территории Украины действует красный уровень опасности. МИД советует не ехать в Украину ни при каких обстоятельствах, а тем, кто уже находится в стране, - покинуть её, как только это станет безопасно. Также отмечается, что посольство Нидерландов не сможет оказать помощь в случае возникновения проблем.

РФ готовит удары по энергетике Украины - предупреждение экспертов

Министерство обороны РФ заявило, что приступило к подготовке к массированным ударам по объектам энергетики Украины. В российском ведомстве заявили, что такие удары якобы станут "ответом на атаки" по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, Россия в настоящее время способна атаковать Украину более чем сотней реактивных дронов. В то же время украинские защитники, по его оценке, эффективно противодействуют воздушным атакам.

Ранее представитель ГУР Андрей Черняк предупреждал, что осенью Россия может усилить удары по украинской энергетике. Среди потенциальных целей - объекты генерации, теплоснабжения и газовой отрасли.

Риск усиления атак на Украину - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что Россия производит более 220 ракет в месяц и имеет в запасе около 130 баллистических ракет. По данным Bloomberg, зима станет для украинской энергосистемы самой тяжелой с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, мониторинговые службы предупреждали о риске ударов по Киеву и области и призывали реагировать на воздушные тревоги. В сообщении подчеркивалось, что в случае объявления тревоги из-за баллистической угрозы следует укрываться в безопасных помещениях или находиться подальше от окон.

Госдепартамент США оставил для Украины четвертый, максимальный уровень опасности и призвал граждан воздержаться от поездок. Также сообщалось, что дипломатам ограничили передвижения, а членам семей госслужащих запретили въезд в страну.

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Об источнике: МИД Великобритании Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) - правительственное ведомство, отвечающее за дипломатическую деятельность страны, международную политику, помощь в целях развития и консульскую поддержку британских граждан за рубежом. Ведомство работает через сеть посольств, консульств и других дипломатических представительств по всему миру. Среди его основных задач - защита интересов и безопасности Великобритании, развитие международных отношений, поддержка британцев за рубежом и реагирование на международные кризисы.

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