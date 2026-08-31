Магнит для богатства и мира: какой вазон защищает дом от сглаза

Герань в доме издавна считалась символом благополучия и гармонии. Что означают разные цвета пеларгонии и о каких приметах стоит знать.

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Какой цветок привлекает достаток / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что означает герань в народных приметах

Какое значение имеют разные цвета пеларгонии

Почему увядание цветка считали особым знаком

Герань, или пеларгония, издавна была одним из самых популярных комнатных растений. Её выращивали на подоконниках не только ради красивых цветов, но и потому, что с ней связывали немало народных примет и поверий. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание "Радио Трек", наши предки верили, что это растение способно влиять на атмосферу в доме и отношения между его обитателями. Пышное цветение герани всегда воспринимали как хороший знак - его считали символом достатка, семейного согласия и благополучия.

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Об источнике: РадиоТрек РадиоТрек - украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

Значение имеет и цвет бутонов пеларгонии

Красный - связан с любовью и страстью, символизирует тепло в отношениях и семейную гармонию.

- связан с любовью и страстью, символизирует тепло в отношениях и семейную гармонию. Розовая - символизирует нежность и взаимную привязанность, поэтому её связывают с укреплением семейных уз.

- символизирует нежность и взаимную привязанность, поэтому её связывают с укреплением семейных уз. Белая - ассоциируется со спокойствием и чистотой, поэтому её часто рекомендуют размещать в спальне или общей комнате.

Особое внимание уделяли аромату герани. Считалось, что её запах очищает дом от негатива и защищает от зависти и недобрых пожеланий, поэтому вазон часто ставили на подоконник.

Если же цветок внезапно начинал увядать без видимых причин, это воспринимали как предупреждение: согласно народным поверьям, растение якобы "забирало" на себя негативную энергию или указывало на неблагоприятную атмосферу в доме.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Дарить герань - также хорошая примета, символизирующая пожелания мира, достатка и уюта. Особенно удачным такой подарок считается для новоселов и молодоженов.

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