Магнит для богатства и мира: какой вазон защищает дом от сглаза

О чём вы узнаете:
- Что означает герань в народных приметах
- Какое значение имеют разные цвета пеларгонии
- Почему увядание цветка считали особым знаком
Герань, или пеларгония, издавна была одним из самых популярных комнатных растений. Её выращивали на подоконниках не только ради красивых цветов, но и потому, что с ней связывали немало народных примет и поверий. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает издание "Радио Трек", наши предки верили, что это растение способно влиять на атмосферу в доме и отношения между его обитателями. Пышное цветение герани всегда воспринимали как хороший знак - его считали символом достатка, семейного согласия и благополучия.
Об источнике: РадиоТрек
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Значение имеет и цвет бутонов пеларгонии
- Красный - связан с любовью и страстью, символизирует тепло в отношениях и семейную гармонию.
- Розовая - символизирует нежность и взаимную привязанность, поэтому её связывают с укреплением семейных уз.
- Белая - ассоциируется со спокойствием и чистотой, поэтому её часто рекомендуют размещать в спальне или общей комнате.
Особое внимание уделяли аромату герани. Считалось, что её запах очищает дом от негатива и защищает от зависти и недобрых пожеланий, поэтому вазон часто ставили на подоконник.
Если же цветок внезапно начинал увядать без видимых причин, это воспринимали как предупреждение: согласно народным поверьям, растение якобы "забирало" на себя негативную энергию или указывало на неблагоприятную атмосферу в доме.
Дарить герань - также хорошая примета, символизирующая пожелания мира, достатка и уюта. Особенно удачным такой подарок считается для новоселов и молодоженов.
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