Под Киевом прогремели мощные взрывы: вспыхнул масштабный пожар – первые детали атаки РФ

Главное:
- РФ атакует Киевщину реактивными беспилотниками
- В селе Погребы раздались мощные взрывы
- После взрывов в населенном пункте вспыхнул масштабный пожар
Российские войска продолжают терроризировать Киевскую область реактивными беспилотниками. В Погребах недалеко от Киева прогремели мощные взрывы, после чего вспыхнул пожар. Об этом сообщают местные паблики.
На месте видно масштабное возгорание и столб густого дыма. Информация о пострадавших и возможных разрушениях пока уточняется.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия в ночь на 30 августа атаковала Киев. По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали как минимум три человека, есть повреждения в четырех районах столицы.
Кроме того, 29 августа, около 09:30, РФ нанесла ракетный удар по территории одного из населенных пунктов Харьковской области, где проходил забег в память о погибших Героях Украины. В результате вражеского удара погибли три человека.
Ранее стало известно, что только в течение субботы, 29 августа, российские захватчики нанесли по Украине 224 удара с помощью беспилотников, большинство из которых - реактивные.
Читайте также:
- В Украине готовят новые подходы к комендантскому часу на фоне атак РФ - что известно
- Непрерывная атака сотен дронов: раскрыты подробности массированного удара РФ
- РФ массированно атакует дронами: в Киеве раздаются взрывы, горит многоэтажка
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред