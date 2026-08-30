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Под Киевом прогремели мощные взрывы: вспыхнул масштабный пожар – первые детали атаки РФ

Инна Ковенько
30 августа 2026, 22:19обновлено 30 августа, 22:58
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Во время очередной атаки РФ в Киевскую область в области прогремели мощные взрывы.
Нападение РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное:

  • РФ атакует Киевщину реактивными беспилотниками
  • В селе Погребы раздались мощные взрывы
  • После взрывов в населенном пункте вспыхнул масштабный пожар

Российские войска продолжают терроризировать Киевскую область реактивными беспилотниками. В Погребах недалеко от Киева прогремели мощные взрывы, после чего вспыхнул пожар. Об этом сообщают местные паблики.

На месте видно масштабное возгорание и столб густого дыма. Информация о пострадавших и возможных разрушениях пока уточняется.

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Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия в ночь на 30 августа атаковала Киев. По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали как минимум три человека, есть повреждения в четырех районах столицы.

Кроме того, 29 августа, около 09:30, РФ нанесла ракетный удар по территории одного из населенных пунктов Харьковской области, где проходил забег в память о погибших Героях Украины. В результате вражеского удара погибли три человека.

Ранее стало известно, что только в течение субботы, 29 августа, российские захватчики нанесли по Украине 224 удара с помощью беспилотников, большинство из которых - реактивные.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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