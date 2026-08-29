Непрерывная атака сотен дронов: раскрыты детали массированного удара РФ

По предварительным данным, ПВО в течение дня сбила/подавила 199 ударных БПЛА.

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РФ массированно атакует Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВСУ, УНИАН

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РФ нанесла по Украине 224 удара с помощью дронов

ПВО в течение дня сбила/подавила 199 ударных БПЛА

В течение субботы, 29 августа, российские захватчики нанесли по Украине 224 удара с помощью БПЛА, большинство из которых - реактивные.

Подавляющее количество дронов враг направил на Киев, сообщили Воздушные силы ВСУ.

видео дня

"В течение дня 29 августа (с 6:30 до 18:00) противник атаковал Украину 224 ударными БПЛА (большинство из них - реактивные). Подавляющее количество дронов враг направил в сторону столицы Украины", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

По предварительным данным, ПВО в течение дня сбила/подавила 199 ударных БПЛА.

В Воздушных силах отметили, что по состоянию на 18:20 в воздушном пространстве наблюдается до 10 ударных вражеских беспилотников.

"Не игнорируйте тревогу! Находитесь в укрытиях!", - призвали в ВС ВСУ.

/ Скриншот

Ущерб от атак РФ: мнение эксперта

Экономический ущерб от воздушных тревог в Украине во многом определяется тем, какую территорию они охватывают. Об этом заявил экономист Андрей Новак.

По его словам, последствия тревоги для бизнеса и экономики Киева могут существенно отличаться от ситуации в других регионах. Еще сильнее влияние ощущается, когда сигнал распространяется одновременно на большую часть страны.

"Тревога в Киеве и тревога в другом регионе имеют разный экономический эффект. И совершенно разные последствия возникают, когда угроза объявлена в одной области и когда она одновременно распространяется на значительную часть страны", - подчеркнул Новак.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что страна-агрессор Россия атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 267 беспилотниками различных типов. Зафиксированы "прилеты" на 15 локациях.

Напомним, что ночью российская оккупационная армия атаковала Киев и область дронами. В Святошинском районе российская атака вызвала пожар в одной из квартир на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома. Также произошло разрушение перекрытия между квартирой и кровлей на ориентировочной площади 3 кв. м.

Как сообщалось, РФ массированно атаковала юг Одесской области. Один человек погиб, еще трое - пострадали. Об этом утром 29 августа сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. В результате атаки огнем полностью уничтожены пять грузовых автомобилей с зерном, еще три грузовика повреждены.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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