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Минобороны вышло с важным указом после трагедии под Киевом - появились новые детали

Юрий Берендий
29 августа 2026, 15:17
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Минобороны поручило провести проверку складов после трагедии в селе Мила. В ведомстве требуют удалить опасные объекты из зоны жилой застройки.
Минобороны вышло с важным указом после трагедии под Киевом — появились новые детали
Трагедия под Киевом - Минобороны поручило провести полный аудит / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киевской области, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • В селе Мила погибли 37 человек, ещё двоих ищут
  • Минобороны поручило провести аудит складов оружия

Министерство обороны Украины поручило провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов после трагедии в селе Мила Бучанского района Киевской области. По состоянию на 14:50 29 августа известно о 37 погибших и 15 раненых, еще двух человек ищут под завалами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что особое внимание в ходе проверки следует уделить объектам, расположенным вблизи гражданской застройки.

видео дня

"Размещение складов со взрывчатыми веществами рядом с жилыми домами - недопустимо", - заявили в Минобороны.

Проверить необходимо места хранения оружия и боеприпасов во всех подразделениях Сил безопасности и обороны, а также на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса. В министерстве отдельно подчеркнули, что такие объекты не должны находиться рядом с жилыми домами.

В настоящее время на месте трагедии продолжают работать спасатели, медики и полицейские. Местные общины также привлечены к поисковым работам и оказанию помощи пострадавшим.

Параллельно свою оценку ситуации обнародовал Генеральный штаб ВСУ. Там подчеркнули, что причиной гибели и ранения людей стал российский авиаудар по Миле, однако отдельно обратили внимание на требования относительно размещения военных объектов.

"Подчеркиваем недопустимость размещения складов боеприпасов и других подобных объектов вблизи гражданской застройки и мест пребывания мирных жителей", - заявили в Генштабе ВСУ.

В то же время в Генштабе отметили , что запрет на обустройство складов оружия и боеприпасов в таких местах уже действует.

"При этом остается в силе распоряжение Главнокомандующего ВС Украины о запрете на обустройство складов оружия и боеприпасов в таких местах", - подчеркнули в Генштабе.

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Откуда и какими типами ракет РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Реакция президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после трагедии в селе Мила должно состояться полное расследование обстоятельств хранения боеприпасов вблизи жилой застройки. По его словам, первое попадание российского удара пришлось на место хранения боеприпасов Сил обороны, после чего началась масштабная детонация.

"Ужасная ситуация, ужасная халатность тех, кто хранил взрывчатые вещества прямо рядом с людьми. Много разрушений, и на данный момент известно, что 37 человек погибли. Глава общины погиб, помогая в спасательной операции", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что на месте работают все необходимые службы, а члены правительства и руководители силовых структур уже привлечены к ликвидации последствий. Он также сообщил об открытом уголовном деле и подчеркнул необходимость установить все обстоятельства трагедии.

"Ведётся уголовное дело. Должно быть проведено полное расследование всех фактов. После ситуации в Вишневом ещё одно такое преступление - это абсолютно недопустимо. Я рассчитываю, что подробности будут оперативно доведены до сведения общества", - подчеркнул президент.

  • Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
    Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
  • Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
    Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
  • Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
    Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
  • Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
    Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
  • Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
    Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
  • Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
    Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
  • Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
    Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
  • Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
    Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
  • Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району
    Ликвидация последствий российского удара по Бучанскому району

Зеленский отдельно уточнил характер объекта, оказавшегося в зоне поражения. По его словам, там хранились снаряды, мины, другие боеприпасы и дроны, что привело к значительным масштабам детонации.

"Первое попадание пришлось на место хранения боеприпасов, которого там точно не должно было быть, - склады сил обороны. Детонация снарядов, мин, других боеприпасов и дронов. Значительный масштаб", - заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным прокурором, Министерством внутренних дел, СБУ и главнокомандующим ВСУ. Он поблагодарил спасателей, полицейских, правительство и представителей общин за работу на месте трагедии.

"Россия получит ответ за всё это, за то, что она делает. Вечная память всем, чьи жизни унесла война, все эти удары, все эти совершенно ужасные обстоятельства. Помогайте, пожалуйста, тем, кто рядом с вами и кто нуждается в поддержке. Слава Украине!" - заявил Зеленский.

Зачем РФ растягивает атаки на Киев на многие часы - комментарий эксперта

Россия не меняет главной цели массированных атак на Украину, даже несмотря на успешные удары украинских сил по российской инфраструктуре. Длительные воздушные атаки на Киев являются частью стратегии давления, направленной на нарушение нормального функционирования государства. Об этом сообщил военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский в комментарии Главреду.

По словам Киричевского, нынешний характер ударов по логистическим и гражданским объектам не свидетельствует о появлении принципиально нового подхода со стороны РФ. Москва меняет набор средств поражения и способы их применения в зависимости от этапа войны.

"Россия не стремится достичь ничего принципиально нового, начиная с 24 февраля 2022 года. Они просто хотят уничтожить жизнь в нашей стране. Вопрос лишь в наборе и количестве средств поражения, которые они использовали на разных этапах войны", - подчеркнул Киричевский.

Эксперт также не согласен с предположением, что масштаб российских обстрелов напрямую зависит от украинских атак на территорию РФ. По его мнению, даже при отсутствии таких ударов российские войска продолжали бы оказывать давление на Украину.

"Если бы мы не наносили им ударов, они бы сейчас еще эффективнее уничтожали нас. Тогда вопрос заключался бы не в том, что россияне приближаются к определенному порогу, чтобы парализовать жизнь у нас, - у нас она, в принципе, уже была бы парализована", - подчеркнул эксперт.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщил о последствиях удара по Бучанскому району, в результате которого погибли 27 человек. По данным главы ОГА, разрушены десятки домов, продолжаются спасательные работы. Сообщалось также, что пострадали 42 человека и эвакуированы 381 человек, из них 59 детей.

Экономист Глеб Вышлинский отметил влияние воздушных тревог на экономическую активность в столичном регионе. Он подчеркнул, что несколько часов тревог в Киеве имеют значительные последствия для бизнеса и ВВП. По оценкам, в столице и области может находиться до 20% населения страны, что влияет на экономический эффект тревог.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях утренних атак в столице, в частности о гибели ребенка и ранениях других людей.

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О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооружённые Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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