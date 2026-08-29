Невероятная загадка в океане: сенсационная версия ученых о легендарном городе

Исследователи хотят получить более убедительные доказательства с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов.

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На дне океана обнаружили загадочную находку / Коллаж Главред, фото Pixabay/davidfoxx, Pixabay/ArtTower

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Ученые создали детальные карты океанского дна и обнаружили необычный рельеф

Исследователи планируют организовать экспедицию, чтобы проверить свою гипотезу

Исследовательская группа из США утверждает, что получила данные о подводной структуре, которая, по их версии, может быть связана с легендой об Атлантиде.

С помощью специализированных технологий ученые создали детальные карты океанского дна и обнаружили необычный рельеф, который, как они считают, имеет сходство с описаниями древнего города, пишет Daily Mail.

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Исследователи планируют организовать экспедицию, чтобы проверить свою гипотезу непосредственно на месте. По утверждению команды, обнаруженная система подводных структур напоминает описанную в античных источниках сеть каналов по своим предполагаемым размерам и конфигурации.

Координаты потенциальной находки пока не раскрываются. Участники проекта связаны соглашением о конфиденциальности и намерены обнародовать подробности только после начала экспедиции. Работу возглавляет врач скорой помощи, который более десяти лет собирал геологические сведения об этом районе. К проекту также подключили физика Макса Дерахшани, разработавшего алгоритм для выявления признаков возможных искусственных объектов на картах морского дна.

Исследователи хотят получить более убедительные доказательства с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов. Такой подход позволит осмотреть обнаруженные структуры и установить, имеют ли они природное происхождение или действительно могут быть следами деятельности человека.

Точная локация остается неизвестной. В обсуждениях проекта звучала версия об Азорском плато, однако бывший адмирал, участвующий в дискуссии, не стал подтверждать эту гипотезу. Сторонники версии об Атлантиде предполагают, что современный архипелаг может быть частью сохранившихся участков древней суши, однако подобные утверждения пока не получили научного подтверждения.

Атлантида: что на самом деле говорят ученые

Загадка Атлантиды на протяжении веков порождает множество теорий о том, где могла находиться легендарная цивилизация. Среди предполагаемых мест называют Средиземноморье, Карибский регион, Антарктиду и даже территорию современной Ирландии. Однако ни одна из этих гипотез пока не получила убедительных научных подтверждений.

Большинство историков и археологов относятся к рассказу об Атлантиде как к литературному и философскому образу. По их мнению, Платон мог использовать историю о могущественном государстве не как описание реально существовавшей цивилизации, а как способ передать определенные философские идеи.

Главная проблема для сторонников исторической версии заключается в отсутствии надежных археологических свидетельств. Не обнаружено ни достоверных руин Атлантиды, ни документов, которые позволили бы подтвердить существование описанного Платоном государства.

Поэтому ученые пока не могут установить ни точное местоположение предполагаемого острова, ни время его исчезновения. На сегодняшний день Атлантида остается загадкой древней литературы и объектом многочисленных гипотез, но не доказанным историческим фактом.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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