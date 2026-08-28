Сковородка будет сиять как новая: как отмыть ее от застарелого нагара и жира

Не обязательно покупать дорогие средства, чтобы вернуть сковороде чистоту.

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Как отмыть жир и грязь со сковороды / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от застарелого нагара на сковороде

Какие домашние средства помогут очистить сковороду

Как очистить сковороду с помощью соды и горчичного порошка

Сковорода - один из самых часто используемых предметов на кухне. Она ежедневно подвергается воздействию высоких температур, контакту с жиром и остатками пищи. Со временем даже самый прочный металл покрывается тёмными пятнами и толстым слоем нагара, который трудно удалить обычными средствами.

Главред расскажет о простых и доступных методах, которые помогут вернуть чугунной или стальной сковороде чистоту и блеск.

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Как отмыть жир и грязь со сковороды

Чтобы эффективно избавиться от грязи, эксперты по уборке советуют использовать уксус и соду, пишет Oboz.ua. Две столовые ложки соды смешайте с одной ложкой уксуса и нанесите смесь на поверхность сковороды. Оставьте на 10 минут, чтобы раствор начал действовать. После этого тщательно протрите губкой и дважды промойте тёплой водой. Сода действует как абразив, а уксус растворяет жир и остатки пищи, поэтому результат заметен сразу.

Как избавиться от застарелого нагара

Для старых сковородок с толстым слоем нагара стоит применить более интенсивный метод. В самой сковороде смешайте две ложки соды с одной ложкой сухого горчичного порошка, залейте горячей водой и доведите до густой кашеобразной консистенции.

Как отмыть крышки от жира и грязи / Инфографика: Главред

Поставьте на плиту, доведите до кипения и оставьте на 10 минут. После остывания промойте поверхность. Такой способ помогает размягчить даже застарелый нагар и значительно облегчает дальнейшую очистку.

Смотрите видео о том, как сделать антипригарное покрытие на сковороде:

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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