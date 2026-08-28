Сковородка будет сиять как новая: как отмыть ее от застарелого нагара и жира

Вы узнаете:
- Как избавиться от застарелого нагара на сковороде
- Какие домашние средства помогут очистить сковороду
- Как очистить сковороду с помощью соды и горчичного порошка
Сковорода - один из самых часто используемых предметов на кухне. Она ежедневно подвергается воздействию высоких температур, контакту с жиром и остатками пищи. Со временем даже самый прочный металл покрывается тёмными пятнами и толстым слоем нагара, который трудно удалить обычными средствами.
Главред расскажет о простых и доступных методах, которые помогут вернуть чугунной или стальной сковороде чистоту и блеск.
Как отмыть жир и грязь со сковороды
Чтобы эффективно избавиться от грязи, эксперты по уборке советуют использовать уксус и соду, пишет Oboz.ua. Две столовые ложки соды смешайте с одной ложкой уксуса и нанесите смесь на поверхность сковороды. Оставьте на 10 минут, чтобы раствор начал действовать. После этого тщательно протрите губкой и дважды промойте тёплой водой. Сода действует как абразив, а уксус растворяет жир и остатки пищи, поэтому результат заметен сразу.
Как избавиться от застарелого нагара
Для старых сковородок с толстым слоем нагара стоит применить более интенсивный метод. В самой сковороде смешайте две ложки соды с одной ложкой сухого горчичного порошка, залейте горячей водой и доведите до густой кашеобразной консистенции.
Поставьте на плиту, доведите до кипения и оставьте на 10 минут. После остывания промойте поверхность. Такой способ помогает размягчить даже застарелый нагар и значительно облегчает дальнейшую очистку.
Смотрите видео о том, как сделать антипригарное покрытие на сковороде:
@lifehack_2025_26 Как сделать любую сковороду антипригарной навсегда!? #лайфхак#сковорода#кулинария#рек#лайфхаки♬ vlog, chill out, calm daily life(1370843) - SUNNY HOOD STUDIO
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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