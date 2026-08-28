Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Сковородка будет сиять как новая: как отмыть ее от застарелого нагара и жира

Инна Ковенько
28 августа 2026, 18:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Не обязательно покупать дорогие средства, чтобы вернуть сковороде чистоту.
Сковородка будет сиять как новая: как отмыть ее от застарелого нагара и жира
Как отмыть жир и грязь со сковороды / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от застарелого нагара на сковороде
  • Какие домашние средства помогут очистить сковороду
  • Как очистить сковороду с помощью соды и горчичного порошка

Сковорода - один из самых часто используемых предметов на кухне. Она ежедневно подвергается воздействию высоких температур, контакту с жиром и остатками пищи. Со временем даже самый прочный металл покрывается тёмными пятнами и толстым слоем нагара, который трудно удалить обычными средствами.

Главред расскажет о простых и доступных методах, которые помогут вернуть чугунной или стальной сковороде чистоту и блеск.

видео дня

Как отмыть жир и грязь со сковороды

Чтобы эффективно избавиться от грязи, эксперты по уборке советуют использовать уксус и соду, пишет Oboz.ua. Две столовые ложки соды смешайте с одной ложкой уксуса и нанесите смесь на поверхность сковороды. Оставьте на 10 минут, чтобы раствор начал действовать. После этого тщательно протрите губкой и дважды промойте тёплой водой. Сода действует как абразив, а уксус растворяет жир и остатки пищи, поэтому результат заметен сразу.

Как избавиться от застарелого нагара

Для старых сковородок с толстым слоем нагара стоит применить более интенсивный метод. В самой сковороде смешайте две ложки соды с одной ложкой сухого горчичного порошка, залейте горячей водой и доведите до густой кашеобразной консистенции.

Как отмыть крышки от жира и грязи
Как отмыть крышки от жира и грязи / Инфографика: Главред

Поставьте на плиту, доведите до кипения и оставьте на 10 минут. После остывания промойте поверхность. Такой способ помогает размягчить даже застарелый нагар и значительно облегчает дальнейшую очистку.

Смотрите видео о том, как сделать антипригарное покрытие на сковороде:

Читайте также:

Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
жир сковорода
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков - Игнат

Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков - Игнат

18:28Украина
Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

16:26Фронт
Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

16:19Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

Последние новости

19:03

Даже застарелый жир исчезнет: зачем добавлять кофейную гущу в мыло

18:52

Под угрозой город-миллионник: Жданов назвал новую цель баллистики КНДР

18:44

Секрет чистой стиралки раскрыт: как быстро отмыть резиновый уплотнительВидео

18:31

Сковородка будет сиять как новая: как отмыть ее от застарелого нагара и жира

18:28

Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков - Игнат

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
18:08

Зачем брызгать уксус на стены: малоизвестный лайфхак для дома

17:52

Тест на IQ: нужно найти число 79 среди 76 за 12 секунд

17:41

Почему 29 августа нужно избегать пищи красного цвета: какой церковный праздник

17:34

Где не стоит хранить соль: народные приметы о финансовом благополучии

Реклама
17:23

Нужно ли перевенчиваться после венчания в УПЦ МП: священник дал четкий ответ

17:09

Фикус порадует пышными листьями: какую процедуру нужно провести в конце лета

17:04

Как быстро починить капающий кран: простой способ без вызова мастера

16:54

Что может вывести из строя стиральную машину: что не стоит класть в барабан

16:45

Мел нужен не только для рисования: для чего его наносят на стены

16:27

Как назвать ребенка по восточному календарю: яркие имена для девочек

16:27

Гороскоп на 31 августа — 6 сентября: Тельцам — отдых, а Овнам — выдержка

16:26

Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

16:19

Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

15:49

РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

15:48

Доллар и евро стремительно полетели вверх: курс валют на 31 августа

Реклама
15:40

Три знака китайского зодиака привлекут богатство и успех: кому повезет

15:34

Запах в обуви исчезнет за ночь: поможет один простой продукт из кухни

15:24

Почему на дне холодильника скапливается вода: одна простая хитрость спасет от лужи

15:15

Украина спасла три страны: историк рассказал малоизвестную правду

14:58

Как быстро набрать полную корзину грибов: эксперты назвали признаки удачного места

14:22

Звезда "Район Мелроуз" удивила своим неузнаваемым видом

14:21

Пень исчезнет за несколько часов: как убрать его с участка без дорогой техникиВидео

14:04

"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

13:52

Чмерковский показал своих невероятных малышей-погодок и поделился новостью

13:45

Помидоры на зиму получатся невероятно вкусными: один ингредиент сделает маринад идеальным

13:32

Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

13:24

Гороскоп Таро на завтра 29 августа: Льву - победа, Тельцу - слушать интуицию

13:20

Домашнее средство спасет стиральную машину от грязи — что добавить в барабан

12:58

Робби Уильямс переживает за свое состояние: что с ним происходит

12:46

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

12:45

Невероятно вкусная закуска за 10 минут: рецепт рулета с крабовыми палочками

12:32

Тест на IQ: нужно найти трех лисиц среди красных панд за 12 секунд

12:27

Водителей призвали повесить прищепку на вентиляционную решетку в авто: интересный лайфхак

12:18

Спецназ СБУ достал Ту-95МС прямо на аэродроме в Энгельсе: детали удара по РФ

12:17

"Такой грязи я давно не видела": писательница резко высказалась по поводу атаки на Буданова

Реклама
12:16

Ведущий "1+1" сообщил о разводе после 2 лет брака

12:14

Картонный протест начинался как борьба за справедливость, а под конец едва не стал частью лисного проекта Федорова, – политический эксперт

12:05

Жара до +32 градусов вытеснит грозовые дожди: когда в Украину вернется тепло

11:58

Опытные хозяйки кладут лимонную кожуру в стиральную машину: для чего

11:37

Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву: что Рэтклифф передал Путину - WSJ

11:33

Не "бархатный" сезон: как на украинском назвать один из лучших периодов для отдыха

11:14

Постоянные тревоги и взрывы: в чем опасность новой тактики обстрелов РФ

11:14

Путинистка Королева грубо унизила невестку

11:12

Гороскоп на завтра, 29 августа: Близнецам — разочарование, Скорпионам — награда

11:03

РФ терроризирует Киев дронами, в области есть погибший и масштабные разрушенияФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости Черкассы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять