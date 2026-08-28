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Мел нужен не только для рисования: для чего его наносят на стены

Руслана Заклинская
28 августа 2026, 16:45
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Обычная белая мел может стать неожиданным помощником в борьбе с сыростью в доме.
Мел нужен не только для рисования: для чего его наносят на стены
Мел может стать простым средством для поглощения лишней влаги / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Зачем класть мел возле влажных стен
  • Как правильно разместить мел в доме
  • Почему этот простой способ не заменит нормальную вентиляцию

Влажность в доме может стать настоящей проблемой, особенно в холодное время года, когда помещения проветривают реже. Из-за этого на стенах могут появляться пятна, портиться краска и создаваться благоприятные условия для развития плесени.

Главред рассказывает о простом домашнем способе, который может помочь уменьшить избыток влаги в отдельных зонах дома. Для этого понадобится обычная белая мел.

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Зачем класть мел у стен

Как пишет El Cronista, пористая структура мела способна поглощать часть влаги из воздуха. Именно поэтому его можно использовать в качестве простого вспомогательного средства в небольших помещениях или местах, где часто скапливается пар. Особенно это может быть актуально возле плинтусов, в углах комнат или внутри шкафов, которые стоят вплотную к холодным стенам.

В то же время мел не устраняет причину появления влаги. Если на стене регулярно возникают мокрые пятна, отслаивается краска или появляется плесень, необходимо искать источник проблемы.

Как разместить мел, чтобы он впитывал влагу

Для этого способа не нужно наносить мел непосредственно на стену. Достаточно сделать небольшой блок и положить его в месте, где скапливается влага.

Для этого понадобится:

  • 10–15 кусочков белого сухого мела;
  • нитка, лента или прочная тесьма;
  • место возле влажного участка.

Сначала нужно собрать кусочки мела вместе и прочно перевязать их ниткой или лентой. После этого такой блок можно положить возле плинтуса, во влажном углу или внутри шкафа.

Важно не прижимать мел непосредственно к стене. Его лучше разместить рядом, чтобы он поглощал влагу из воздуха.

Как избавиться от плесени на стенах
Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Как часто нужно менять мел

После установки мел рекомендуется периодически проверять. Ориентировочно делать это можно раз в две недели.

Если кусочки стали влажными или заметно изменили свой вид, их нужно заменить на сухие. Таким образом, мел может выполнять роль простого вспомогательного поглотителя влаги. Однако ожидать от него эффекта полноценного осушителя воздуха не стоит.

Что делать, чтобы влажность не возвращалась

Мел может помочь лишь при небольшом количестве влаги, но не решит проблему протечки, плохой вентиляции или постоянного накопления конденсата.

Чтобы снизить влажность в доме, следует регулярно проветривать помещения. Даже в холодную погоду открывание окон помогает обновить воздух и уменьшить количество конденсата.

Также желательно не ставить мебель вплотную к стенам. Небольшой зазор позволяет воздуху лучше циркулировать и снижает риск скопления влаги за шкафами и другими крупными предметами.

Если же на стенах появляются большие пятна, краска начинает отслаиваться или возникает плесень, стоит не ограничиваться домашними методами, а установить причину чрезмерной влажности и устранить её.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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