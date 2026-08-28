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Ведущий "1+1" сообщил о разводе после 2 лет брака

Алена Кюпели
28 августа 2026, 12:16обновлено 28 августа, 12:46
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Телеведущий отметил, что сейчас переживает новый этап в жизни.
Ведущий Попов развелся со своей женой
Ведущий Попов развелся со своей женой / Коллаж Главред, фото 1+1

Кратко:

  • Что рассказал ведущий о разводе
  • В каких отношениях он остался с женой

Украинский телеведущий и актёр Александр Попов сообщил, что расстался с женой Галиной спустя два года отношений. О своём разводе он рассказал публично во время одного из светских мероприятий.

Как пишет 1+1, по словам Попова, их разрыв произошёл несколько месяцев назад. При этом он подчеркнул, что им удалось сохранить хорошие отношения и продолжить общение уже в новом формате - как близкие друзья.

видео дня
Александр Попов развелся
Александр Попов развелся / Фото 1+1

Телеведущий отметил, что сейчас переживает новый этап в жизни и старается воспринимать перемены спокойно. Он убеждён, что расставание не обязательно должно быть конфликтным, и иногда бывшие партнёры могут сохранить уважение и поддержку друг к другу.

Напомним, Попов женился на Галине в 2024 году. Его избранница работает стилистом, а предложение он сделал ей во время поездки в Рим. Позже пара обвенчалась в камерной обстановке.

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Как сообщал Главред, ранее известная украинская продюсерка Елена Мозговая жестко раскритиковала некогда популярный в Украине дуэт - Потапа и Настю Каменских.

Ранее также некогда украинская певица, а теперь путинистка Наташа Королева оскорбила собственную невестку из-за лишнего веса.

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О персоне: Александр Попов

Александр Попов - ведущий канала 1+1 Украина, утреннего проекта Сніданок. Вихідний, актер театра и кино. Активно занимается спортом, бегает марафоны, поддерживает благотворительные дела и инициативы, имеет благодарность от военных. В фильмографии Александра Попова - десятки ролей в популярных украинских сериалах и фильмах. С 2024 года - ведущий на Авторадио шоу Вечерний драйв. В 2025-м году Александр Попов заинтересовался кулинарией и попробовал себя в роли кулинарного блогера.

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