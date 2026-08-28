Иностранцы не поймут: какие украинские имена имеют другое значение за рубежом

Блогерша назвала привычные для украинцев имена, которые в некоторых странах могут удивить местных жителей.

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Какое значение имеют некоторые украинские имена за рубежом / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие украинские имена могут удивить за рубежом

Почему итальянцы могут не понять имя Оля

В украинском языке некоторые имена для девочек и мальчиков могут звучать вполне естественно, однако в других странах их произношение иногда совпадает с непривычными словами.

Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi рассказала в TikTok об именах, которые за рубежом могут вызвать удивление или даже забавные ассоциации.

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Какие украинские имена имеют другое значение за рубежом

По словам блогерши, особенно интересные случаи встречаются с короткими формами имен. В другой языковой культуре они могут восприниматься не как имя человека, а как обычное слово со своим собственным значением.

Одним из таких имен блогерша называет Иру. В Италии это звучание ассоциируется со словами, связанными с гневом и злобой.

Еще одна сокращенная форма украинского женского имени, которая может звучать странно для итальянцев, - это Оля. Для украинцев это привычная короткая форма имени Ольга, однако итальянское произношение может напоминать местное слово.

"Имя Оля тоже смешит итальянцев. У них Ола - это большая кастрюля", - утверждает автор видео.

Мужское имя Роман также попало в список из-за особенностей итальянского языка. Его сокращенная форма Рома совпадает с названием столицы Италии.

"Неловко в этой стране будет и Романам. Ведь Рома - это собственное название Рима. Поэтому в разговоре это будет звучать действительно странно", - отметила блогерша.

Неоднозначные языковые совпадения встречаются не только в Италии. По словам блогерши, необычную ассоциацию может вызвать имя Вика в Финляндии.

"В финском языке Вика переводится как ошибка или неисправность. Словом, какой-то баг", - поделилась автор видео.

Смотрите видео об украинских именах, которые могут удивить иностранцев:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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