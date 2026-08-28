Иностранцы не поймут: какие украинские имена имеют другое значение за рубежом

Вы узнаете:
- Какие украинские имена могут удивить за рубежом
- Почему итальянцы могут не понять имя Оля
В украинском языке некоторые имена для девочек и мальчиков могут звучать вполне естественно, однако в других странах их произношение иногда совпадает с непривычными словами.
Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi рассказала в TikTok об именах, которые за рубежом могут вызвать удивление или даже забавные ассоциации.
Какие украинские имена имеют другое значение за рубежом
По словам блогерши, особенно интересные случаи встречаются с короткими формами имен. В другой языковой культуре они могут восприниматься не как имя человека, а как обычное слово со своим собственным значением.
Одним из таких имен блогерша называет Иру. В Италии это звучание ассоциируется со словами, связанными с гневом и злобой.
Еще одна сокращенная форма украинского женского имени, которая может звучать странно для итальянцев, - это Оля. Для украинцев это привычная короткая форма имени Ольга, однако итальянское произношение может напоминать местное слово.
"Имя Оля тоже смешит итальянцев. У них Ола - это большая кастрюля", - утверждает автор видео.
Мужское имя Роман также попало в список из-за особенностей итальянского языка. Его сокращенная форма Рома совпадает с названием столицы Италии.
"Неловко в этой стране будет и Романам. Ведь Рома - это собственное название Рима. Поэтому в разговоре это будет звучать действительно странно", - отметила блогерша.
Неоднозначные языковые совпадения встречаются не только в Италии. По словам блогерши, необычную ассоциацию может вызвать имя Вика в Финляндии.
"В финском языке Вика переводится как ошибка или неисправность. Словом, какой-то баг", - поделилась автор видео.
Смотрите видео об украинских именах, которые могут удивить иностранцев:
@mama.v.temi
?Есть ли здесь люди с такими именами?♬ оригинальный звук - Mama v Temi
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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