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Сода, уксус и лимонный сок: зачем их смешивают и в чём подвох этого метода

Марина Иваненко
27 августа 2026, 19:13
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Лайфхак с содой, уксусом и лимоном выглядит эффектно, но работает не всегда - в некоторых случаях смесь поможет, а в других может повредить поверхности.
Лайфхак с содой, уксусом и лимоном
Лайфхак с содой, уксусом и лимоном / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как действует смесь соды, уксуса и лимона
  • На каких поверхностях её можно использовать
  • Почему этот лайфхак не всегда эффективен

Сочетание пищевой соды, уксуса и лимонного сока - один из популярных народных способов уборки. При смешивании ингредиенты бурно реагируют, в результате чего образуется пена и выделяется углекислый газ. Это может создавать впечатление мощного моющего средства. Однако на самом деле такая смесь имеет определенные ограничения и подходит далеко не для всех поверхностей. Главред расскажет подробнее.

Почему возникает пена и как это работает

Как сообщают на Gazeta.pl, пищевая сода является слабой щелочью, а уксус и лимонный сок содержат кислоты. После их смешивания происходит кислотно-щелочная реакция, в ходе которой выделяется углекислый газ, образуются вода и соли.

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Именно углекислый газ вызывает характерное шипение и образование пузырьков. Однако это не означает, что получается "суперсредство" для уборки. В процессе реакции кислота и сода частично нейтрализуют друг друга, поэтому очищающие свойства каждого компонента изменяются.

Где этот способ может пригодиться

  • Освежение слива: соду иногда используют вместе с уксусом для борьбы с лёгкими загрязнениями и неприятными запахами в сливе. В то же время при серьёзном засорении труб такая смесь вряд ли поможет.
  • Очистка мусорного ведра: сода может помочь нейтрализовать неприятные запахи, а слабокислый раствор - удалить часть загрязнений. После обработки емкость нужно тщательно промыть водой.
  • Удаление лёгкого налета: соду можно использовать как мягкий абразив, а уксус или лимонный сок - для растворения известкового налета. Однако смешивать их в один раствор не всегда целесообразно.

Когда от такого средства лучше отказаться

Кислотные компоненты могут повредить некоторые материалы, поэтому перед использованием стоит проверить рекомендации производителя.

  • Мрамор, известняк и травертин: кислоты могут повредить поверхность натурального камня, оставляя матовые пятна и следы.
  • Лакированные и полированные поверхности: кислоты и абразивные частицы могут повредить покрытие или лишить его блеска.
  • Деликатные поверхности: даже пищевая сода может оставлять микроцарапины на материалах, чувствительных к абразивам.

Видео о том, что произойдет, если смешать соду и уксус, можно посмотреть здесь:

Поэтому вместо смешивания всех компонентов в одно средство часто целесообразнее использовать их по отдельности. Соду можно применять для мягкой механической очистки, а уксус или лимонный сок - для удаления известкового налета, если конкретный материал допускает контакт с кислотами.

Как правильно гасить соду уксусом
Как правильно гасить соду уксусом / Инфографика: Главред

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Об источнике: Gazeta.pl

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