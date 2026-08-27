Путин может проверить НАТО на прочность: какой сценарий готовит Кремль

Военный эксперт объяснил, почему Кремлю достаточно одной десантно-штурмовой бригады, чтобы спровоцировать кризис внутри НАТО.

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Россия готовит провокации против НАТО / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Путину достаточно десантно-штурмовой бригады для провокации в НАТО

Эстонская Нарва может стать местом диверсии со стороны России

Признаков подготовки вторжения с севера пока нет

Кремлю не требуется подкрепление северокорейскими подразделениями для новой агрессии против Запада. Российскому диктатору Владимиру Путину хватит рейдового отряда, чтобы спровоцировать кризис внутри НАТО еще до окончания войны в Украине. Об этом в интервью Гларед рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его мнению, истинная цель Кремля - не масштабное вторжение, а точечный удар, способный поколебать единство Альянса изнутри.

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"Путину нужно проверить статью 5 Устава НАТО и вбить клин между странами Альянса с целью дальнейшего развала НАТО. Для этого ему хватит одной или нескольких десантно-штурмовых бригад, а такое количество сил Россия способна выделить", - отметил Жданов.

По его словам, после формирования такого подразделения Кремль прибегнет к классическому сценарию дестабилизации приграничной территории.

"России не нужно идти на Варшаву, Ригу или Хельсинки - ей достаточно вторгнуться на территорию этой страны, совершить какие-то террористические акты, устроить там переполох и уйти. И можно не сомневаться: НАТО развалится на куски", - убежден полковник запаса.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Где РФ может устроить вооруженную провокацию

Жданов выделяет три направления, где Россия с наибольшей вероятностью устроит вооруженную провокацию, - Польшу, страны Балтии и Финляндию. Наиболее уязвимым эксперт считает приграничный эстонский город - Нарва.

"Россия может разжечь там сепаратистские настроения и провести диверсионно-разведывательный рейд. И вот вопрос - откроют ли огонь по российским диверсантам? Или НАТО будет сидеть и совещаться? Вот что нужно Путину: ему нужно внести хаос и смятение в слаженные ряды НАТО", - подчеркнул он.

Дополнительную уверенность Кремлю, по словам Жданова, придают недавние заявления президента США о роли Вашингтона в обороне Европы.

"У Путина есть заявление Трампа, которое воодушевляет его, - тот сказал, что США не будут воевать за Европу. Путин знает, что американский батальон в Эстонии не выйдет из своих казарм и не откроет огонь по его солдатам", - подчеркнул эксперт.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Угрожает ли Украине вторжение из Чернобыля

Отдельно он прокомментировал публикации западных СМИ о якобы подготовке России к новому наступлению с севера.

"Я не думаю, что будет новое вторжение, тем более в Чернобыле. Россияне уже рыли окопы в Рудом лесу и знают, что через Чернобыльскую зону лучше не ходить: фон радиации в почве на глубине ниже 30 см намного превышает допустимую норму", - пояснил Жданов.

Полковник подчеркнул, что украинская разведка постоянно фиксирует передвижения подразделений на территории Беларуси, поэтому внезапная угроза оттуда маловероятна.

"Мы будем наблюдать. Мы знаем, сколько войск на территории Беларуси, сколько чего россияне туда перемещают и что там формируют. Поэтому создать на севере внезапную угрозу для нас с целью вторжения просто нереально в нынешних условиях. Но высвободить какую-то часть войск и провести вооруженную провокацию с рейдовым вторжением на нашу территорию Россия может", - допустил эксперт.

Какие области может выбрать РФ для нового вторжения

Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий говорил, что Россия может пойти в новое наступление на северном направлении - на Киевскую и Черниговскую области - уже зимой, если в этом году проведет новую волну мобилизации.

По его словам, сроки будут зависеть от масштабов призыва - и от того, решится ли Кремль на него вообще.

"То есть если агрессор в этом году проведет новую волну мобилизации - они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. А это не исключает, что российское командование может устроить такую операцию в феврале, зная любовь Путина к символическим датам", - подчеркнул он.

Угроза вторжения РФ в НАТО - что известно

Как сообщал Главред, НАТО готовится к возможному нападению страны-агрессора России. В Альянсе существуют конкретные планы на случай, если российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ своим войскам вторгнуться, например, в страны Балтии.

По данным британской разведки, Путин планирует прямое противостояние с НАТО в течение ближайших нескольких месяцев, выбрав мишенью новое правительство Великобритании во главе с Энди Бернемом.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что Россия может готовить провокацию под чужим флагом против стран НАТО. Разведки Литвы и Польши фиксируют подготовку кинетических операций и использование дронов для дестабилизации региона.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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