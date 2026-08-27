Духовка отмоется легко и быстро: крутой трюк с водой размягчит загрязнения

Вы узнаете:
- Зачем нагревать воду внутри духовки
- Как пар помогает справиться с нагаром
Если духовка давно не очищалась, на её стенках и дне могут скапливаться жир, остатки еды и нагар. При этом для предварительной очистки не обязательно сразу использовать агрессивные средства.
Главред узнал, что украинский блогер и клинтокер Марк Любчик в TikTok поделился простым способом, который помогает размягчить загрязнения с помощью обычной воды и пара.
Как отмыть очень грязную духовку водой
Основной принцип метода заключается в использовании пара. Для этого нужно взять металлическую кастрюлю, налить в нее достаточное количество воды и поставить внутрь духовки. Затем духовку включают и оставляют нагреваться, чтобы вода постепенно испарялась.
"Все, что у вас там пригорело, начнёт размягчаться. Вам будет легче это и смыть, и даже суперсильная химия легче с этим справится и отмоет вам в разы лучше", - подчеркнул он.
Как правильно чистить духовку паром
Для такой очистки блогер советует налить в кастрюлю как можно больше воды. Важно использовать посуду, пригодную для нагрева в духовке. После этого нужно включить духовку и оставить её работать, пока значительная часть воды не испарится.
"Можете даже не вынимать сковороду, оставить всё как есть. Включаете, чтобы, в принципе, почти вся вода, которую вы налили в мисочку, в кастрюльку, испарилась. Чтобы там происходил парниковый эффект, происходила сауна", - пояснил блогер.
Смотрите видео с лайфхаком:
@marclyubchyk
Как отмыть засаленную духовку?♬ Bossa Nova jazz that seems to fit in a cafe(1433079) - TAKANORI ONDA
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О персоне: Марк Любчик
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
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