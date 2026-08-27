Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Гривня окажется под двойным давлением: что будет с курсом доллара и евро

Мария Николишин
27 августа 2026, 09:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Национальный банк готов вывести на рынок до миллиарда долларов в рамках интервенций, чтобы курс не вышел за пределы августовских показателей.
Гривня окажется под двойным давлением: что будет с курсом доллара и евро
Прогноз курса валют в Украине до 6 сентября / коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное из заявления банкира:

  • Спрос на валюту может превышать предложение на 15–20%
  • Разница между курсами покупки и продажи вырастет до 1,3 грн
  • Паническая покупка валюты обойдется дороже

В начале сентября предпосылок для резкого валютного скачка в Украине не ожидается. Курс доллара будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн, а курс евро - 51–52,5 грн, но ситуация действительно останется напряженной. Об этом в комментарии Главреду сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

По его словам, на межбанковском рынке сохранится значительный спрос со стороны импортеров. В первую неделю сентября он может превышать предложение валюты примерно на 15–20%.

видео дня

"Если бы рынок работал исключительно на основе спроса и предложения, подобный дисбаланс мог бы оказать более сильное давление на гривню. Однако Национальный банк в рамках режима "управляемой гибкости" будет компенсировать нехватку валюты интервенциями. Это позволит избежать резких колебаний и удержать курс в относительно прогнозируемых пределах", - отметил он.

Кроме того, дополнительное давление на рынок будут оказывать экономические последствия войны.

"Из-за атак бизнес будет тратить больше на логистику, энергообеспечение и безопасность. Часть этих расходов будет отражаться на конечной цене товаров. Ситуация на топливном рынке также будет зависеть от мировых цен и состояния поставок. Все это создаст сложный фон, но само по себе не будет означать неизбежной резкой девальвации", - подчеркивает эксперт.

Стоит ли скупать валюту

Банкир отмечает, что начало осени может традиционно усилить интерес украинцев к наличной валюте, однако спешить с покупкой долларов или евро из-за тревожных прогнозов или эмоциональных заголовков не стоит.

По его мнению, главная неопределенность в начале осени будет связана не столько с наличием валюты, сколько с психологией населения.

"Военные атаки, риск перебоев с электроснабжением, возможное подорожание отдельных товаров и топлива способны подтолкнуть граждан к традиционной защитной реакции - покупке доллара или евро. Однако прежде чем конвертировать значительную часть сбережений, целесообразно оценить собственные потребности", - подчеркнул он.

Лесовой отметил, что худшим моментом для покупки часто становится именно пик "общественного интереса". Ведь обменные пункты быстро реагируют на увеличение количества покупателей, расширяя разницу между курсами покупки и продажи, главным образом в сторону более высокого курса продажи.

"Поэтому стратегия, при которой все свободные деньги автоматически конвертируются в иностранную валюту, может быть далеко не оптимальной", - считает банкир.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине с 31 августа по 6 сентября

По прогнозу Лесового, в начале сентября валютный рынок, скорее всего, останется под контролем регулятора, а курсовые коридоры будут практически идентичны показателям последних недель августа. В частности:

  • коридоры валютных колебаний: 44,6–45,1 грн/долл. и 51–52,5 грн/евро (на межбанке) и 44,6–45,2 грн/долл. и 51–52,5 грн/евро (на наличном рынке);
  • ежедневные курсовые изменения: до 0,05–0,15 грн (межбанк), до 0,1–0,2 грн (коммерческие банки), до 0,3 грн (обменные пункты);
  • в зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличных рынков - 0,1–0,15 грн;
  • средние недельные курсовые отклонения - до 1–1,5 % от начального курса недели.
Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Может ли доллар преодолеть отметку в 45 гривен

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отмечал, что после повышения учетной ставки Национальным банком Украины гривна может стать более привлекательной для вкладчиков и инвесторов, однако это не отменяет ожиданий дальнейшего ослабления национальной валюты.

По его словам, отметка в 45 гривен за доллар остается психологически и экономически важной. Если курс закрепится выше этого уровня, рынок может перейти в новый диапазон - 45–46 гривен за доллар.

"Повысив учетную ставку, НБУ пытается создать условия для повышения привлекательности гривни, но это не меняет девальвационных ожиданий. Уровень 45 грн/доллар остается ключевым, и его преодоление станет сигналом перехода к новой реальности: 45–46 грн за доллар", - отметил он.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на четверг, 27 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на уровне 44,57 грн/долл, а евро - 52,00 грн/евро.

Эксперт Андрей Шевчишин заявлял, что в случае улучшения ситуации на Ближнем Востоке, снижения цены на нефть ниже 80 долларов и восстановления экспортных маршрутов доллар может удержаться на уровне 44,75–45,25 грн, а евро - на уровне 52–52,50 грн.

В то же время ключевыми условиями валютной стабильности до конца года останутся продолжение международной финансовой поддержки, достаточный уровень резервов и способность Национального банка проводить интервенции.

Читайте также:

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
доллар евро курс валют курс гривны курс доллара курс евро Тарас Лесовой
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Атака на Киев: дроны РФ хаотично движутся над столицей, гремят взрывы

Атака на Киев: дроны РФ хаотично движутся над столицей, гремят взрывы

10:29Война
Россия била баллистикой по Киевщине: среди пострадавших ребенок, горят склады

Россия била баллистикой по Киевщине: среди пострадавших ребенок, горят склады

10:15Украина
Украина вновь сбивает баллистику РФ: сколько ракет уничтожили силы ПВО ночью

Украина вновь сбивает баллистику РФ: сколько ракет уничтожили силы ПВО ночью

09:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожай

Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожай

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

Зачем класть монету в морозилку: полезный совет перед отпуском

Зачем класть монету в морозилку: полезный совет перед отпуском

Последние новости

11:36

Как сделать домашнее чистящее средство из растения, которое растет в саду

11:24

Мох больше не появится: один популярный напиток может очистить весь дворВидео

11:14

Елена Зеленская "выгуляла" традиционный аксессуар за 12 тысяч гривен - детали

10:58

Духовка отмоется легко и быстро: крутой трюк с водой размягчит загрязнения

10:45

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины возле лодки за 37 с

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
10:40

РФ делает ставку на дешевые ракеты: раскрыт новый курс ударов по Украине

10:29

Атака на Киев: дроны РФ хаотично движутся над столицей, гремят взрывыВидео

10:27

В РФ стало известно о смерти звезды популярных сериалов

10:15

Россия била баллистикой по Киевщине: среди пострадавших ребенок, горят склады

Реклама
10:15

Через часы после приезда Гарри: Король сделал неожиданное заявление

09:59

"Простите нас": Потап и Настя Каменских попали в громкий скандал из-за видеоВидео

09:57

Кроты появились в саду не случайно: что их привлекает и как прогнатьВидео

09:54

Гривня окажется под двойным давлением: что будет с курсом доллара и евро

09:19

Украина вновь сбивает баллистику РФ: сколько ракет уничтожили силы ПВО ночью

09:03

Кетчуп в банке на зиму: лучший рецепт домашнего соуса

09:00

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября

08:55

Приезд "американских друзей" в Украину: Портников объяснил, что это означаетмнение

08:39

"Кувалда" для Путина: сенатор назвал сроки введения новых санкций против РФ

08:33

Россияне готовятся к захвату двух крупных городов: ISW назвал новую цель противника

07:49

Магнитная буря G2 накрывает Землю: сколько продлится почти 6-балльный шторм

Реклама
07:31

В Киеве ночью гремели взрывы, РФ ударила дронами и баллистикой: что известно

06:48

РФ ударила дронами по Одесской области: в порту повреждено гражданское судноФото

05:55

Алина Гросу сделала редкое признание о муже, которого скрывает - детали

05:31

Пожелтевшие оконные рамы снова станут белыми: какие два ингредиента заменят дорогую химию

04:30

Пора отпустить все лишнее: четыре знака зодиака оставят "черную полосу" позади

04:08

Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожайВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

03:36

Свиные отбивные получатся сочными и мягкими: какой ингредиент нужно добавить

03:03

Какой цветок нельзя держать дома: рекомендации специалистов по фэн-шуй

02:40

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

01:31

РФ может выйти к Краматорску и Славянску до конца года: военные оценили ситуацию

00:25

Дрон в Лейпциге мог использоваться для срыва поставок оружия Украине - разведка США

26 августа, среда
23:56

Зеленый перец начнет краснеть на глазах: чем его нужно полить

23:25

Почему Зеленский не подписал закон о "налоге на OLX": Марченко объяснил

22:54

Обильный урожай баклажанов до глубокой осени: что нужно сделать с кустами уже сейчасВидео

22:54

После тревоги есть всего 1-2 минуты: "Флэш" предупредил об угрозе новых ударов РФ по ТЦ

22:46

Волосы будут расти в два раза быстрее — научный секрет с оливковым маслом

22:33

Италия тайно предоставит Украине ракеты против баллистики - La Repubblica

22:21

Катастрофа в Непале: МИД сообщило о пропаже десятков украинцев, что известноВидео

22:16

Зачем смешивать уксус и скорлупу: секрет опытных огородников

Реклама
21:55

Судьба готовит большой подарок — для кого из знаков жизнь станет легче

21:35

Три знака зодиака ждут судьбоносные перемены в сентябре - кто они

21:20

Россия готовит новый массированный удар по Киеву и не только: когда состоится атака

21:15

Что будет с долларом и евро в сентябре: стоит ли скупать валюту

21:08

Как использовать рассол от консервирования: практические идеи для кулинарии

20:37

"Большая честь": голливудская актриса посетила свадьбу украинского военногоВидео

20:15

Пауки и мухи будут обходить дом десятой дорогой: что положить на подоконник

20:14

РФ готовит новые удары по Украине и может пойти на крайние меры — Bloomberg назвало цели

19:58

Зачем тереть зеркала автомобиля сырым картофелем: как работает этот хитрый трюк

19:46

Оккупанты готовят новую эскалацию осенью: почему Константиновка стала ключом к Донетчине

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять