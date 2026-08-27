Гривня окажется под двойным давлением: что будет с курсом доллара и евро

Национальный банк готов вывести на рынок до миллиарда долларов в рамках интервенций, чтобы курс не вышел за пределы августовских показателей.

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Прогноз курса валют в Украине до 6 сентября / коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное из заявления банкира:

Спрос на валюту может превышать предложение на 15–20%

Разница между курсами покупки и продажи вырастет до 1,3 грн

Паническая покупка валюты обойдется дороже

В начале сентября предпосылок для резкого валютного скачка в Украине не ожидается. Курс доллара будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн, а курс евро - 51–52,5 грн, но ситуация действительно останется напряженной. Об этом в комментарии Главреду сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

По его словам, на межбанковском рынке сохранится значительный спрос со стороны импортеров. В первую неделю сентября он может превышать предложение валюты примерно на 15–20%.

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"Если бы рынок работал исключительно на основе спроса и предложения, подобный дисбаланс мог бы оказать более сильное давление на гривню. Однако Национальный банк в рамках режима "управляемой гибкости" будет компенсировать нехватку валюты интервенциями. Это позволит избежать резких колебаний и удержать курс в относительно прогнозируемых пределах", - отметил он.

Кроме того, дополнительное давление на рынок будут оказывать экономические последствия войны.

"Из-за атак бизнес будет тратить больше на логистику, энергообеспечение и безопасность. Часть этих расходов будет отражаться на конечной цене товаров. Ситуация на топливном рынке также будет зависеть от мировых цен и состояния поставок. Все это создаст сложный фон, но само по себе не будет означать неизбежной резкой девальвации", - подчеркивает эксперт.

Стоит ли скупать валюту

Банкир отмечает, что начало осени может традиционно усилить интерес украинцев к наличной валюте, однако спешить с покупкой долларов или евро из-за тревожных прогнозов или эмоциональных заголовков не стоит.

По его мнению, главная неопределенность в начале осени будет связана не столько с наличием валюты, сколько с психологией населения.

"Военные атаки, риск перебоев с электроснабжением, возможное подорожание отдельных товаров и топлива способны подтолкнуть граждан к традиционной защитной реакции - покупке доллара или евро. Однако прежде чем конвертировать значительную часть сбережений, целесообразно оценить собственные потребности", - подчеркнул он.

Лесовой отметил, что худшим моментом для покупки часто становится именно пик "общественного интереса". Ведь обменные пункты быстро реагируют на увеличение количества покупателей, расширяя разницу между курсами покупки и продажи, главным образом в сторону более высокого курса продажи.

"Поэтому стратегия, при которой все свободные деньги автоматически конвертируются в иностранную валюту, может быть далеко не оптимальной", - считает банкир.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине с 31 августа по 6 сентября

По прогнозу Лесового, в начале сентября валютный рынок, скорее всего, останется под контролем регулятора, а курсовые коридоры будут практически идентичны показателям последних недель августа. В частности:

коридоры валютных колебаний: 44,6–45,1 грн/долл. и 51–52,5 грн/евро (на межбанке) и 44,6–45,2 грн/долл. и 51–52,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: до 0,05–0,15 грн (межбанк), до 0,1–0,2 грн (коммерческие банки), до 0,3 грн (обменные пункты);

в зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличных рынков - 0,1–0,15 грн;

средние недельные курсовые отклонения - до 1–1,5 % от начального курса недели.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Может ли доллар преодолеть отметку в 45 гривен

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отмечал, что после повышения учетной ставки Национальным банком Украины гривна может стать более привлекательной для вкладчиков и инвесторов, однако это не отменяет ожиданий дальнейшего ослабления национальной валюты.

По его словам, отметка в 45 гривен за доллар остается психологически и экономически важной. Если курс закрепится выше этого уровня, рынок может перейти в новый диапазон - 45–46 гривен за доллар.

"Повысив учетную ставку, НБУ пытается создать условия для повышения привлекательности гривни, но это не меняет девальвационных ожиданий. Уровень 45 грн/доллар остается ключевым, и его преодоление станет сигналом перехода к новой реальности: 45–46 грн за доллар", - отметил он.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на четверг, 27 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на уровне 44,57 грн/долл, а евро - 52,00 грн/евро.

Эксперт Андрей Шевчишин заявлял, что в случае улучшения ситуации на Ближнем Востоке, снижения цены на нефть ниже 80 долларов и восстановления экспортных маршрутов доллар может удержаться на уровне 44,75–45,25 грн, а евро - на уровне 52–52,50 грн.

В то же время ключевыми условиями валютной стабильности до конца года останутся продолжение международной финансовой поддержки, достаточный уровень резервов и способность Национального банка проводить интервенции.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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