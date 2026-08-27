"Кувалда" для Путина: сенатор назвал сроки введения новых санкций против РФ

Документ позволит Трампу ввести пошлины против крупнейших импортеров российских нефти и газа, среди которых Китай и Индия.

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В США хотят ударить "кувалдой" по России / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Кратко:

Палата представителей может принять законопроект в сентябре

Санкционный законопроект имеет сильную поддержку республиканцев

Европейских союзников от пошлин хотят освободить

Палата представителей США может принять законопроект о масштабных санкциях против России уже в сентябре. Об этом заявил 26 августа один из инициаторов документа, сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь. Он назвал законопроект "кувалдой" для попыток российского диктатора Владимира Путина финансировать войну против Украины.

Как сообщает Reuters, сенатор, который во время визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками, подчеркнул, что в Палате документ имеет крепкую поддержку республиканцев. Предварительное голосование в Сенате законопроект в прошлом месяце прошло с существенным перевесом.

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Аргументацию в пользу быстрого принятия Блюменталь свел к логике, которой, по его убеждению, руководствуется Кремль.

"Путин понимает только силу. И законопроект о санкциях против России - это кувалда, которая обладает именно той силой, которую Путин понимает", - сказал Блюменталь на пресс-конференции.

Пошлины до 100% и исключения для союзников

Документ предусматривает санкции против высших российских чиновников, а также дает Дональду Трампу право устанавливать пошлины в размере до 100% для главных покупателей российской нефти и газа - в этот перечень входят Китай и Индия. Цель - перекрыть потоки поступлений в бюджет Москвы.

Несмотря на общую поддержку санкций, часть демократов высказывала обеспокоенность: механизм дает президенту-республиканцу простор для введения дополнительных пошлин, в том числе против союзников США. Блюменталь заверил, что прописанные в законопроекте исключения обезопасят европейских партнеров от тарифного удара, и это снимает возражения части демократических законодателей.

Роль Зеленского и наследие Линдси Грэма

Отдельно сенатор обратился к украинскому президенту с просьбой поговорить с членами Палаты представителей в пользу принятия документа. По словам Блюменталя, Зеленский "охотно и сразу согласился" - официальный Киев на запрос о комментарии оперативно не ответил.

В прошлом месяце Зеленский в Вашингтоне общался с несколькими сенаторами накануне голосования. Оно состоялось в день похорон соавтора законопроекта, сенатора-республиканца Линдси Грэма, который внезапно умер 11 июля 2026 года. Тогда Сенат принял решение 86 голосами против 12.

Законопроект об "адских санкциях": что известно

Законопроект был внесен в Сенат 17 декабря 2025 года.

В январе 2026 года Линдси Грэм сообщил, что после продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом получил одобрение двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук неоднократно обсуждали с Грэмом и Блюменталем продвижение их законопроекта о санкциях против РФ.

Еще в феврале Блюменталь выражал надежду, что двухпартийный законопроект о жестких санкциях против РФ находится "на пороге голосования".

Как писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ.

Дональд Трамп говорил, что серьезно рассматривает возможность поддержать инициативу, отметив, что делает это "в честь Линдси Грэма", который был главным сторонником законопроекта.

На встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди президент Трам Трамп допустил, что подпишет законопроект о санкциях против России, инициатором которого был ныне покойный сенатор Линдси Грэм.

Издание Bloomberg писало о том, что группа американских сенаторов от обеих партий достигла соглашения по законопроекту, который расширяет возможности президента США Дональда Трампа по введению санкций против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также усиливает ограничения в отношении Ирана.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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