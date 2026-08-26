Желтизна и жир на выключателях: как вернуть пластику прежний вид

О чём вы узнаете:
- Как очистить пожелтевший пластик
- Как безопасно мыть розетки
Со временем белые пластиковые рамки розеток и выключателей света теряют свой первоначальный вид: они желтеют, покрываются жирными пятнами от рук и следами от приготовления пищи. Однако менять их на новые не обязательно - вернуть пластику опрятный вид можно с помощью простых подручных средств. Главред расскажет об этом подробнее.
Для эффективного удаления бытовой грязи с пластика не всегда нужна дорогая бытовая химия. Как сообщает издание Kobieta Onet, среди домашних способов очистки можно использовать два простых метода - с уксусом и пищевой содой.
Метод первый: уксус, пинцет и ватная палочка
Узкие щели вокруг кнопок и рамок выключателей обычно сложнее всего поддаются очистке. Для удаления загрязнений в таких местах можно использовать небольшое количество уксуса.
- Как применять: нанесите одну-две капли уксуса на ватную палочку. Для удобства и точности движений её можно зажать пинцетом.
- Результат: такой компактный инструмент помогает добраться до небольших щелей и труднодоступных участков и удалить скопившийся жир и грязь.
Не наносите уксус непосредственно на розетку или выключатель и не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса.
Видео о том, как установить розетку с заземлением, можно посмотреть здесь:
Способ второй: зубная щетка и пищевая сода
Для очистки основной пластиковой поверхности можно использовать пищевую соду, которая действует как мягкий абразив.
- Как применять: нанесите небольшое количество соды на сухую или слегка влажную зубную щетку и осторожно очистите пластиковые детали.
- Результат: мелкие частицы соды помогают удалить поверхностную грязь и жировые отложения. После процедуры остатки средства следует удалить сухой салфеткой.
Перед использованием любого средства желательно проверить его действие на небольшом незаметном участке. Если пластик сильно пожелтел из-за старения материала или длительного воздействия солнечного света, поверхностная очистка может не вернуть ему первоначальный цвет.
Перед очисткой розеток или выключателей обязательно обесточьте соответствующую электрическую линию с помощью автоматического выключателя в электрощите. Простого выключения света в комнате недостаточно. Не используйте жидкие средства на элементах, которые могут оставаться под напряжением, и не допускайте попадания влаги внутрь розетки или выключателя.
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Об источнике: Onet
Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.
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