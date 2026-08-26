Желтизна и жир на выключателях: как вернуть пластику прежний вид

Как отбелить пожелтевшие розетки без дорогой химии: два простых домашних способа помогут очистить пластик от жира, пятен и бытовой грязи.

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Как почистить выключатели света / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как очистить пожелтевший пластик

Как безопасно мыть розетки

Со временем белые пластиковые рамки розеток и выключателей света теряют свой первоначальный вид: они желтеют, покрываются жирными пятнами от рук и следами от приготовления пищи. Однако менять их на новые не обязательно - вернуть пластику опрятный вид можно с помощью простых подручных средств. Главред расскажет об этом подробнее.

Для эффективного удаления бытовой грязи с пластика не всегда нужна дорогая бытовая химия. Как сообщает издание Kobieta Onet, среди домашних способов очистки можно использовать два простых метода - с уксусом и пищевой содой.

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Метод первый: уксус, пинцет и ватная палочка

Узкие щели вокруг кнопок и рамок выключателей обычно сложнее всего поддаются очистке. Для удаления загрязнений в таких местах можно использовать небольшое количество уксуса.

Как применять: нанесите одну-две капли уксуса на ватную палочку. Для удобства и точности движений её можно зажать пинцетом.

нанесите одну-две капли уксуса на ватную палочку. Для удобства и точности движений её можно зажать пинцетом. Результат: такой компактный инструмент помогает добраться до небольших щелей и труднодоступных участков и удалить скопившийся жир и грязь.

Не наносите уксус непосредственно на розетку или выключатель и не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса.

Видео о том, как установить розетку с заземлением, можно посмотреть здесь:

Способ второй: зубная щетка и пищевая сода

Для очистки основной пластиковой поверхности можно использовать пищевую соду, которая действует как мягкий абразив.

Как применять: нанесите небольшое количество соды на сухую или слегка влажную зубную щетку и осторожно очистите пластиковые детали.

нанесите небольшое количество соды на сухую или слегка влажную зубную щетку и осторожно очистите пластиковые детали. Результат: мелкие частицы соды помогают удалить поверхностную грязь и жировые отложения. После процедуры остатки средства следует удалить сухой салфеткой.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Перед использованием любого средства желательно проверить его действие на небольшом незаметном участке. Если пластик сильно пожелтел из-за старения материала или длительного воздействия солнечного света, поверхностная очистка может не вернуть ему первоначальный цвет.

Перед очисткой розеток или выключателей обязательно обесточьте соответствующую электрическую линию с помощью автоматического выключателя в электрощите. Простого выключения света в комнате недостаточно. Не используйте жидкие средства на элементах, которые могут оставаться под напряжением, и не допускайте попадания влаги внутрь розетки или выключателя.

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Об источнике: Onet Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

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