Обычная душевая кабина уходит в прошлое: что советуют установить вместо нее

- Почему дизайнеры советуют отказаться от обычной душевой кабины
- В чём преимущества итальянского душа без поддона
- Кому подойдет душевая без порога
Традиционные душевые кабины постепенно уходят в прошлое. Современный тренд в дизайне ванных комнат - душевые без поддона, которые часто называют итальянскими.
Они создают ощущение пространства, придают интерьеру легкость и значительно упрощают уход за ванной, пишет Главред со ссылкой на Fakt.
Чем особенна итальянская душевая
Главное отличие - отсутствие высокого поддона и порога. Душевая зона интегрируется в пол, а от остальной части помещения её отделяет лишь стеклянная перегородка или она вообще остаётся открытой. Такой подход позволяет визуально расширить пространство и гармонично сочетать душ с любым стилем - от минимализма до классики.
Еще одно преимущество - простота ухода. В традиционных кабинах мыльный и известковый налет скапливается на поддонах и стыках конструкции. В душевых без поддона таких проблемных мест значительно меньше, что делает уборку быстрее и легче.
Кому подойдет
Отсутствие порога особенно удобно для пожилых людей, людей с ограниченной подвижностью и семей с маленькими детьми. Открытая конструкция дарит больше свободы движений и делает принятие душа более комфортным.
На что обратить внимание при монтаже
Несмотря на очевидные преимущества, установка итальянской душевой кабины требует тщательной подготовки. Необходимо правильно сделать уклон пола к сливу и обеспечить качественную гидроизоляцию. Ошибки могут привести к проблемам с влагой, устранение которых обойдется дорого. Кроме того, монтаж такой системы обычно обходится дороже, чем установка классической кабины.
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Об источнике: Fakt
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