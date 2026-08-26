Обычная душевая кабина уходит в прошлое: что советуют установить вместо нее

Обычные душевые кабины постепенно уступают место стильным душевым кабинам без поддона.

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Дизайнеры советуют отказаться от обычной душевой кабины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Почему дизайнеры советуют отказаться от обычной душевой кабины

В чём преимущества итальянского душа без поддона

Кому подойдет душевая без порога

Традиционные душевые кабины постепенно уходят в прошлое. Современный тренд в дизайне ванных комнат - душевые без поддона, которые часто называют итальянскими.

Они создают ощущение пространства, придают интерьеру легкость и значительно упрощают уход за ванной, пишет Главред со ссылкой на Fakt.

Чем особенна итальянская душевая

Главное отличие - отсутствие высокого поддона и порога. Душевая зона интегрируется в пол, а от остальной части помещения её отделяет лишь стеклянная перегородка или она вообще остаётся открытой. Такой подход позволяет визуально расширить пространство и гармонично сочетать душ с любым стилем - от минимализма до классики.

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Еще одно преимущество - простота ухода. В традиционных кабинах мыльный и известковый налет скапливается на поддонах и стыках конструкции. В душевых без поддона таких проблемных мест значительно меньше, что делает уборку быстрее и легче.

Кому подойдет

Отсутствие порога особенно удобно для пожилых людей, людей с ограниченной подвижностью и семей с маленькими детьми. Открытая конструкция дарит больше свободы движений и делает принятие душа более комфортным.

На что обратить внимание при монтаже

Несмотря на очевидные преимущества, установка итальянской душевой кабины требует тщательной подготовки. Необходимо правильно сделать уклон пола к сливу и обеспечить качественную гидроизоляцию. Ошибки могут привести к проблемам с влагой, устранение которых обойдется дорого. Кроме того, монтаж такой системы обычно обходится дороже, чем установка классической кабины.

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Об источнике: Fakt Самая популярная национальная польская ежедневная газета и сайт Fakt.pl. "Fakt" публикует национальные и местные новости в сфере личных финансов, жизни знаменитостей, политики, а также социальных вопросов, здравоохранения, культуры, бизнеса и спорта.

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