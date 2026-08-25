У Путина насмешили новой бредовой версией причины нападения на Украину

Главное:
- Украина якобы планировала нападение на РФ, заявили у Путина
- Киев дескать хотел "подарить войну" к Женскому дню, говорит Кобяков
В России заявили, что Украина якобы планировала напасть на Россию 8 марта 2022 года, о чем дескать "свидетельствуют" документы, обнаруженные ещё до начала полномасштабного вторжения в заброшенном штабе одной из бригад территориальной обороны ВСУ.
С таким бредовым и ничем не подтвержденным заявлением выступил советник российского диктатора Антон Кобяков, сообщает издание The Moscow Times.
"Мы их опередили на две недели", - не моргнув глазом заявил Кобяков, напомнив, что Россия начала войну 24 февраля.
Вершиной словесного поноса путинского советника стало заявление о том, что Украина якобы хотела "подарить войну" к Жженскому дню, но РФ напала первой "благодаря дальновидности российского руководства".
Он также обвинил Запад в том, что тот "маскировался под сторонника минских соглашений", а на самом деле, по словам Кобякова, готовил Украину к войне.
Как заявил советник диктатора РФ, эта "мимикрия" преследовала цель вооружить Киев и подтолкнуть к силовому решению конфликта на Донбассе.
В ОП назвали условие, при котором боевые действия могут ослабнуть
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что уже осенью интенсивность боевых действий может снизиться. Однако это возможно в случае, если российская армия не сможет выполнить задачи, поставленные перед ней в рамках нынешнего наступления.
Как отметил Подоляк, Москва делает ставку на летнюю наступательную кампанию и рассчитывает добиться за ее счет захвата дополнительных территорий.
Если российским войскам не удастся реализовать этот план, военная активность на фронте, по прогнозу советника главы ОП, может заметно сократиться уже с наступлением осени.
Ранее сообщалось, что пока Украина передает США новые предложения по ПВО и предлагает Москве прекратить атаки на гражданские объекты в Черном море, в Кремле заявляют о готовности только к американо-российским встречам и категорически отвергают идею прекращения огня.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море. В МИД РФ заявили, что никаких официальных предложений о перемирии не получали.
Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский заявил, что Силы обороны потопили в Чёрном море подпадающий под санкции контейнеровоз Yanina под российским флагом. По его словам, водоизмещение судна превышало 100 тысяч тонн, и удары были частью ночной операции.
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О персоне: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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