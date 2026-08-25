Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

Мониторинговые каналы фиксируют повышенный уровень опасности для крупных торгово-развлекательных комплексов.

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Угроза удара по ТРЦ в двух городах Украины / коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Кратко:

Мониторы предупредили об угрозе ударов по ТРЦ

Под угрозой - крупные ТРЦ Чернигова и Полтавы

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Страна-агрессор Россия может готовить удары по гражданской инфраструктуре, в частности по крупным торгово-развлекательным комплексам. Об этом сообщил мониторинговый канал еРадар.

Мониторы призвали жителей Чернигова и Полтавы временно воздержаться от посещения крупных торговых центров.

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"Есть информация о повышенном уровне угрозы и возможных намерениях врага нанести удары по гражданской инфраструктуре, в частности по крупным торгово-развлекательным комплексам (таким как ТРЦ "Эпицентр" в Чернигове и аналогичным объектам в Полтаве)", - говорится в сообщении.

Украинцев также призвали немедленно направляться в ближайшее укрытие в случае сигнала воздушной тревоги.

"Не оставайтесь внутри торговых залов или на открытых парковках. Наша задача - действовать максимально собранно, осмотрительно и ответственно. Берегите себя и своих близких", - подчеркнули мониторы.

Какими будут удары РФ в ближайшее время

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что в ближайшее время российские атаки будут носить комбинированный характер, но для каждого региона, области, города их характер будет отличаться.

По его мнению, Киев и Киевская область в первую очередь будут страдать от ракет, которые трудно перехватить.

"Это та самая баллистика, гиперзвук, аэробаллистика и сверхзвуковые ракеты. Также, безусловно, почти во всех регионах стандартно будут использоваться "Шахеды". Разница только в том, будут ли они реактивными или поршневыми. Но я думаю, что поршневые "Шахеды" все же будут преобладать, потому что пока их производят гораздо больше, чем реактивных", - считает он.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, мониторинговые каналы предупреждали, что Россия может готовить удары по крупным торговым объектам Киева после атаки на ТРЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге.

Днем 25 августа страна-агрессор Россия массированно атаковала Чернигов реактивными дронами. Два вражеских БПЛА упали в черте города. В результате атаки есть 2 пострадавших.

В ночь на 25 августа РФ атаковала Украину управляемыми авиабомбами, ракетами и беспилотниками. В Запорожье и Харькове есть данные о погибших, а в Киеве поврежден многоэтажный жилой дом.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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