Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

Мария Николишин
25 августа 2026, 20:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мониторинговые каналы фиксируют повышенный уровень опасности для крупных торгово-развлекательных комплексов.
Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ
Угроза удара по ТРЦ в двух городах Украины / коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Мониторы предупредили об угрозе ударов по ТРЦ
  • Под угрозой - крупные ТРЦ Чернигова и Полтавы
  • Украинцев просят отложить шопинг на несколько дней

Страна-агрессор Россия может готовить удары по гражданской инфраструктуре, в частности по крупным торгово-развлекательным комплексам. Об этом сообщил мониторинговый канал еРадар.

Мониторы призвали жителей Чернигова и Полтавы временно воздержаться от посещения крупных торговых центров.

видео дня

"Есть информация о повышенном уровне угрозы и возможных намерениях врага нанести удары по гражданской инфраструктуре, в частности по крупным торгово-развлекательным комплексам (таким как ТРЦ "Эпицентр" в Чернигове и аналогичным объектам в Полтаве)", - говорится в сообщении.

Украинцев также призвали немедленно направляться в ближайшее укрытие в случае сигнала воздушной тревоги.

"Не оставайтесь внутри торговых залов или на открытых парковках. Наша задача - действовать максимально собранно, осмотрительно и ответственно. Берегите себя и своих близких", - подчеркнули мониторы.

Какими будут удары РФ в ближайшее время

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что в ближайшее время российские атаки будут носить комбинированный характер, но для каждого региона, области, города их характер будет отличаться.

По его мнению, Киев и Киевская область в первую очередь будут страдать от ракет, которые трудно перехватить.

"Это та самая баллистика, гиперзвук, аэробаллистика и сверхзвуковые ракеты. Также, безусловно, почти во всех регионах стандартно будут использоваться "Шахеды". Разница только в том, будут ли они реактивными или поршневыми. Но я думаю, что поршневые "Шахеды" все же будут преобладать, потому что пока их производят гораздо больше, чем реактивных", - считает он.

Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, мониторинговые каналы предупреждали, что Россия может готовить удары по крупным торговым объектам Киева после атаки на ТРЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге.

Днем 25 августа страна-агрессор Россия массированно атаковала Чернигов реактивными дронами. Два вражеских БПЛА упали в черте города. В результате атаки есть 2 пострадавших.

В ночь на 25 августа РФ атаковала Украину управляемыми авиабомбами, ракетами и беспилотниками. В Запорожье и Харькове есть данные о погибших, а в Киеве поврежден многоэтажный жилой дом.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
обстрелы ТРЦ новости Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

20:29Украина
Тайно и на военном самолете: зачем директор ЦРУ прибыл в Москву

Тайно и на военном самолете: зачем директор ЦРУ прибыл в Москву

18:39Мир
РФ потеряла часть авиации: в ГУР сказали, сколько Ту-95 и Ту-160 осталось

РФ потеряла часть авиации: в ГУР сказали, сколько Ту-95 и Ту-160 осталось

17:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Последние новости

20:29

Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

20:24

Когда копать картошку: названы самые благоприятные даты конца августа и начала сентября

19:58

Риск последствий при ДТП: один аксессуар не рекомендуют надевать в автоВидео

19:39

Крыжовник отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать в августеВидео

19:32

Гороскоп Таро на завтра 26 августа: Близнецам - свет, Стрельцам - цель

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
19:10

Денисенко объяснил, как закрытие Ормуза играет на руку Россиимнение

19:00

Вступление Украины в ЕС и НАТО: тревожный прогноз экс-главы МИДВидео

18:50

"Черное море — не локальный вопрос": Буданов о безопасности портов и судоходства

18:45

Лишился всего: Цекало пошел ва-банк ради тающей жены

Реклама
18:41

Цены подскочат на 40%: какой популярный продукт может стать дефицитным

18:40

Сорняки исчезнут прямо на глазах: опытные дачники раскрыли хитрый трюкВидео

18:39

Тайно и на военном самолете: зачем директор ЦРУ прибыл в Москву

18:01

Не только для подвешивания: для чего нужно отверстие в ручке сковородыВидео

17:54

Они "выжили" и возвращаются: какие три исконно украинских слова хотели стереть в СССР

17:53

РФ потеряла часть авиации: в ГУР сказали, сколько Ту-95 и Ту-160 осталось

17:46

"Систему, которую он критикует, он сам помогал строить на протяжении многих лет", - материалы ведущих мировых СМИ о Федорове

17:37

Как спасти капусту от нашествия гусеницы: дачники раскрыли действенный способ

17:25

Четырём знакам китайского зодиака улыбнётся удача: чья жизнь наладится

17:06

В Кремле сделали циничное заявление о Донбассе и мирном плане Зеленского

16:55

"Есть обнадеживающие новости": когда ЕС сможет передать Украине замороженные активы РФ

Реклама
16:55

Когда выкапывать свеклу, чтобы она хорошо хранилась: назван главный признак спелости

16:39

"Стать немцем": Винник сделал заявление о смене гражданства

16:26

Не "клубника" и не "крыжовник": как правильно называть ягоды на украинском языкеВидео

16:03

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 26 августа

16:01

Стилист показала 7 модных образов для мам на 1 сентября: осенний гардероб 2026Видео

15:54

РФ массированно атаковала Чернигов: поврежден энергообъект, есть пострадавшие

15:36

Опытные хозяйки кладут губку в ящик холодильника: зачем это делаютВидео

15:27

РФ может атаковать крупные торговые объекты Киева: названы возможные цели

15:27

Деньги на оборону закончатся уже через два месяца: сколько средств не хватает Украине

15:21

Мебель будет как из магазина: как дома почистить обивку без химии

14:58

Украина получила новые ракеты для Patriot и системы ПВО — что известно

14:55

В Голливуде снимут вторую часть легендарной романтической комедии

14:42

Можно ли оставлять зарядку для телефона в розетке: эксперт назвал главную опасностьВидео

14:38

Раздутая путинистка Кудрявцева удивила своим постаревшим видом

14:30

В Украине будет бушевать непогода: куда надвигаются грозы и дожди

14:12

"Как в сказке": украинской актрисе сделали роскошное предложение на озере Комо

14:04

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

13:58

Силы обороны поразили МиГ-29 на аэродроме "Миллерово": в Генштабе раскрыли детали

13:49

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

13:48

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Реклама
13:42

"Каленюк так боролась с коррупцией, что стала российской пропагандисткой: её уже репостят у Путина", — блогер

13:37

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

13:37

Украина станет "европейским тигром": названо главное условие восстановления экономики

13:34

Гороскоп на сентябрь 2026 для Тельцов: когда будут деньги, а когда - переездВидео

13:29

Помидоры будут плодоносить до первых заморозков: как защитить урожай от клопов

13:22

Сколько лет до независимости в Украине были мирные времена – ответ историка

13:11

Фитофтора больше не страшна: что нужно сделать осенью, чтобы спасти следующий урожайВидео

12:47

Варум расплакалась на сцене за временами до войны: что она увиделаВидео

12:47

Жареные яйца получатся в разы вкуснее: что добавить вместо растительного и сливочного масла

12:44

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в домеВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять