Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

Кратко:
- Мониторы предупредили об угрозе ударов по ТРЦ
- Под угрозой - крупные ТРЦ Чернигова и Полтавы
- Украинцев просят отложить шопинг на несколько дней
Страна-агрессор Россия может готовить удары по гражданской инфраструктуре, в частности по крупным торгово-развлекательным комплексам. Об этом сообщил мониторинговый канал еРадар.
Мониторы призвали жителей Чернигова и Полтавы временно воздержаться от посещения крупных торговых центров.
"Есть информация о повышенном уровне угрозы и возможных намерениях врага нанести удары по гражданской инфраструктуре, в частности по крупным торгово-развлекательным комплексам (таким как ТРЦ "Эпицентр" в Чернигове и аналогичным объектам в Полтаве)", - говорится в сообщении.
Украинцев также призвали немедленно направляться в ближайшее укрытие в случае сигнала воздушной тревоги.
"Не оставайтесь внутри торговых залов или на открытых парковках. Наша задача - действовать максимально собранно, осмотрительно и ответственно. Берегите себя и своих близких", - подчеркнули мониторы.
Какими будут удары РФ в ближайшее время
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что в ближайшее время российские атаки будут носить комбинированный характер, но для каждого региона, области, города их характер будет отличаться.
По его мнению, Киев и Киевская область в первую очередь будут страдать от ракет, которые трудно перехватить.
"Это та самая баллистика, гиперзвук, аэробаллистика и сверхзвуковые ракеты. Также, безусловно, почти во всех регионах стандартно будут использоваться "Шахеды". Разница только в том, будут ли они реактивными или поршневыми. Но я думаю, что поршневые "Шахеды" все же будут преобладать, потому что пока их производят гораздо больше, чем реактивных", - считает он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, мониторинговые каналы предупреждали, что Россия может готовить удары по крупным торговым объектам Киева после атаки на ТРЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге.
Днем 25 августа страна-агрессор Россия массированно атаковала Чернигов реактивными дронами. Два вражеских БПЛА упали в черте города. В результате атаки есть 2 пострадавших.
В ночь на 25 августа РФ атаковала Украину управляемыми авиабомбами, ракетами и беспилотниками. В Запорожье и Харькове есть данные о погибших, а в Киеве поврежден многоэтажный жилой дом.
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О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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