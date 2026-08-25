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Силы обороны поразили МиГ-29 на аэродроме "Миллерово": в Генштабе раскрыли детали

Инна Ковенько
25 августа 2026, 13:58
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Украинские военные нанесли очередной удар по военным объектам противника.
Силы обороны поразили МиГ-29 на аэродроме 'Миллерово': в Генштабе раскрыли детали
ВСУ уничтожили российский МиГ-29 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Главное:

  • ВСУ поразили российский комплекс РЭБ "Пересвет-М" и станцию подавления Starlink
  • Под ударом также оказались склады топлива и боеприпасов
  • На аэродроме "Миллерово" поврежден российский истребитель МиГ-29

Силы обороны Украины 24 августа и в ночь на 25 августа нанесли серию ударов по важным военным объектам оккупантов.

В частности, был поврежден российский истребитель МиГ-29. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

видео дня

Отмечается, что в Луганске украинские военные поразили специализированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Пересвет-М".

Еще одной целью стала станция радиоэлектронного подавления спутниковой связи Starlink в Мирном на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме того, в Бердянске Запорожской области был поражён склад горюче-смазочных материалов и боеприпасов российских войск. В Приморске украинские защитники поразили склады материально-технических средств оккупационного подразделения.

"По результатам анализа данных подтверждено повреждение 24 августа 2026 года истребителя МиГ-29 на аэродроме "Миллерово" в Ростовской области РФ", - сообщили в Генштабе.

МиГ-29
МиГ-29 / Инфографика: Главред

Масштаб ущерба, нанесенного российским военным объектам, в настоящее время уточняется.

Когда Украина сможет нанести удар по РФ своими баллистическими ракетами

Главред писал, что, по словам бывшего главы Минобороны Михаила Федорова, Украина может получить возможность наносить удары по территории России собственными баллистическими ракетами в ближайшие три-шесть месяцев.

До сих пор Украина для нанесения ударов вглубь российской территории преимущественно использовала дальнобойные беспилотники и крылатые ракеты. Однако по сравнению с баллистическими ракетами такое оружие движется медленнее и после обнаружения его легче перехватить.

Удары Украины по объектам РФ - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины проводят скоординированную кампанию по подавлению и уничтожению средств ПВО России. Так, в ночь с 23 на 24 августа, по данным командующего СБО Роберта Бровди, Украина поразила истребитель, вертолёт, радары воздушного наблюдения и ряд элементов ПВО России. Также под ударом Сил обороны оказался логистический центр Ozon.

Напомним, Пермский нефтеперерабатывающий завод, седьмой в России по объемам переработки, остановил работу после атаки украинских беспилотников 21 августа. Основная установка CDU-4, на долю которой приходится почти 40% мощности предприятия, остановилась в тот же день - ее суточная производительность достигала 14 000 тонн нефти, сообщает Reuters.

Кроме того, Силы беспилотных систем ВСУ поразили 14 объектов российских войск в Ростовской области, Краснодарском крае и временно оккупированном Крыму. Среди пораженных целей - истребители Су-33 и МиГ-29, ударно-разведывательный беспилотник "Орион", а также комплексы противовоздушной обороны и радиолокационные станции.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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