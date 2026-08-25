Варум расплакалась на сцене за временами до войны: что она увидела

Кратко:
- От чего расплакалась Варум
- Какие фото показывали на экране
Популярная российская певица Анжелика Варум, супруга композитора Леонида Агутина, который вначале войны осудил террористическое вторжение диктатора Путина в Украину, неожиданно расплакалась на сцене во время репетиции музыкального конкурса "Новая волна", который сейчас проходит в террористической России.
Поводом для слез Варум стали кадры "из прошлой жизни", когда путинская Россия еще не вторглась в Украину. В частности, во время репетиции на экране показывали кадры из Латвии, в память латвийского композитора Раймонда Паулса.
На официальной странице конкурса появилось видео, как расплакалась певица.
В частности, российские звезды репетировали вечер памяти Паулса, которого самого там не будет. Как известно, Латвия ввела санкции против многих российских артистов, которые поддержали террористическое вторжение России в мирную Украину.
Раймонд Паулс о войне
Раймонд Паулс выразил принципиальную позицию против войны и кровопролития, заявив в апреле 2022 года: "Я против всех войн! Я против крови. Это все надо прекратить".
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О персоне: Анжелика Варум
Анжелика Варум – российская эстрадная певица украинского происхождения, актриса, автор песен, заслуженная артистка России (2011). Жена известного русского певца Леонида Агутина. Родилась 26 мая 1969 года в г. Львов, Украина, в 1987 году переехала в Москву и приобрела российское гражданство.
Анжелика Варум высказалась против войны в целом, но не озвучила, что войну развязал путин. 2 марта 2022 года певица опубликовала антивоенный пост в своем Instagram на русском и украинском языках.
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