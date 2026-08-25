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Как Трамп поздравил украинцев с Днём Независимости - Зеленский указал на нюанс

Юрий Берендий
25 августа 2026, 11:58
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Поздравление Трампа с Днём независимости подчеркнуло поддержку Украины. В поздравлении Трампа Зеленский усмотрел важный сигнал о защите людей и мире.

Как Трамп поздравил украинцев с Днём Независимости — Зеленский указал на нюанс
Трамп поздравил Украину с Днём Независимости - Зеленский указал на важный нюанс / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Трамп поздравил Украину с 35-летием независимости
  • В письме президент США призвал к прочному миру

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину с 35-й годовщиной восстановления независимости и призвал использовать этот момент для достижения прочного мира. Владимир Зеленский отдельно обратил внимание на слова американского лидера о защите Украины и ее будущем как суверенного государства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети X.

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В своём письме Трамп отметил 35 лет дипломатических отношений между США и Украиной и назвал их основой прочной дружбы двух государств. Американский президент также отметил стойкость украинцев и выразил уверенность в будущем страны.

"Благодаря мужественным, отважным и талантливым людям вы построили великую страну. В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты восхищаются вашим несокрушимым духом, чтят ваши жертвы и по-прежнему уверены в вашем будущем как суверенной, процветающей нации", - говорится в письме Трампа.

Отдельно президент США затронул вопрос о завершении войны и дальнейшем развитии Украины. По его словам, договоренности должны открыть возможности для страны и будущих поколений.

"Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы положить конец конфликту и построить прочный, долгосрочный мир, который раскроет огромный потенциал Украины для будущих поколений", - заявил Трамп.

Сообщение Владимира Зеленского
Сообщение Владимира Зеленского / Скриншот

Зеленский связал американскую поддержку с необходимостью защитить украинцев от российских ударов. Он подчеркнул, что воспринимает слова Трампа как позитивный сигнал на фоне войны.

"Эти слова, подобно звуку запуска ракеты Patriot PAC-3, поднимают нам настроение и дают надежду, что жизни людей можно защитить от жестоких атак России и что можно достичь достойного мира", - отметил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил Трампа и американцев за поздравления и поддержку.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Может ли Трамп выйти из процесса урегулирования войны РФ против Украины - комментарий эксперта

Президент США Дональд Трамп может либо дистанцироваться от войны в Украине, переложив ответственность на Европу, либо, наоборот, заявить о дальнейшей поддержке Киева. В то же время возможности Вашингтона по усилению украинской ПВО могут быть ограничены собственным дефицитом ракет. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Дальнейшая политика Трампа в отношении Украины может зависеть не только от его политического решения, но и от имеющихся ресурсов США. Семиволос предполагает несколько возможных сценариев для Вашингтона.

"Трамп может сказать: это европейский вопрос, разбирайтесь сами. А может, наоборот, - заявить о поддержке Украины. Но как именно поддержать? Предоставить больше "Патриотов"? В этом я сомневаюсь. Американцы и сами столкнулись с дефицитом этих систем. И, насколько мне известно, именно из-за этого они в значительной степени сократили активные боевые действия", - сказал Семиволос.

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию с американскими запасами средств противовоздушной обороны. По его словам, именно нехватка соответствующих боеприпасов может быть одним из факторов, влияющих на решение Пентагона.

"Именно так. Я могу ошибаться, ведь я не был там. Но, по крайней мере, если верить авторитетным аналитикам, в Пентагоне сейчас действительно существует беспокойство из-за нехватки ракет для систем противовоздушной обороны", - добавил Семиволос.

PURL
PURL / Инфографика: Главред

Политика Белого дома в отношении войны РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ФБР в мае 2017 года тайно возбудило уголовное расследование против Дональда Трампа. Белый дом обнародовал внутренние документы, касающиеся дела Oxferd Comma. Дело было закрыто 9 апреля 2019 года без обнаружения доказательств связей Трампа с Россией.

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа по поводу передачи Украине систем Patriot. Он подчеркнул, что США в настоящее время восстанавливают собственные арсеналы, и при этом прокомментировал вопрос о поставках, в частности отметив объемы предыдущих поставок. По его словам, предыдущая администрация передала боеприпасов на сумму 300 миллиардов долларов.

Спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер перенесли визит в Киев. Журналист Алекс Рауфоглу сообщил об отложенном визите в Украину в связи с ситуацией в сфере безопасности. Перенос поездки объяснили усилением ракетных и дронных ударов по Киеву на прошлой неделе.

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О персоне: Игорь Семиволос

Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.

Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.

Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.

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