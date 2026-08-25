У Путина заговорили о новой волне мобилизации в России: что сказал Песков

Песков назвал заявления о новой мобилизации попыткой "идеологически раскачать" ситуацию в России.

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Мобилизация в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот, defence-ua.com

Кратко:

Песков опроверг информацию о подготовке новой мобилизации в России

В Кремле назвали слухи о призыве "информационными вбросами"

Песков обвинил Украину в распространении заявлений о мобилизации

В Кремле отреагировали на сообщения о возможной новой волне мобилизации в России, которые в последние дни звучат со стороны украинских властей и западных СМИ.

Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спросили, как в Кремле оценивают информацию о якобы подготовке новой мобилизации и рассматривает ли российское руководство сценарий её проведения.

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Пресс-секретарь диктатора Путина назвал такие заявления "информационными утками" и заявил, что их якобы распространяет Украина для дестабилизации ситуации в РФ.

"Это всё подкидывают украинские власти. Конечно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это такие информационные утки, которые целенаправленно подкидываются в информационное поле", - сказал Песков в комментарии изданию RTVI.

Когда в РФ может начаться новая волна мобилизации

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий говорил, что готовность Кремля начать новую волну мобилизации станет очевидной только после выборов в российскую Госдуму - до этого момента окончательного решения диктатора Владимира Путина не будет.

По его словам, если российский диктатор все же примет такое решение, украинская разведка увидит это заранее.

"У россиян есть опыт проведения такой мобилизации, и мы его понимаем. Они начали частичную мобилизацию во второй половине октября 2022 года. Боевые подразделения, которые могли реально вступить в бой, были на фронте в январе 2023 года, часть из них была там еще в декабре", - отметил он.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Мобилизация в России - последние новости

Напомним, российские оккупационные войска готовят полигоны к возможной новой волне мобилизации. На объекты начали прибывать специальные комиссии, которые проверяют их состояние и возможность одновременного размещения большого количества людей. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".

Как сообщал Главред, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия могла потерять около 1,4 млн военнослужащих. В 2026 году среднемесячные потери российской армии оцениваются примерно в 30 тысяч человек. На этом фоне Москва может рассматривать возможность проведения новой волны мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов.

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О личности: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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