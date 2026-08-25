Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

У Путина заговорили о новой волне мобилизации в России: что сказал Песков

Инна Ковенько
25 августа 2026, 11:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Песков назвал заявления о новой мобилизации попыткой "идеологически раскачать" ситуацию в России.
Мобилизация в России
Мобилизация в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот, defence-ua.com

Кратко:

  • Песков опроверг информацию о подготовке новой мобилизации в России
  • В Кремле назвали слухи о призыве "информационными вбросами"
  • Песков обвинил Украину в распространении заявлений о мобилизации

В Кремле отреагировали на сообщения о возможной новой волне мобилизации в России, которые в последние дни звучат со стороны украинских властей и западных СМИ.

Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спросили, как в Кремле оценивают информацию о якобы подготовке новой мобилизации и рассматривает ли российское руководство сценарий её проведения.

видео дня

Пресс-секретарь диктатора Путина назвал такие заявления "информационными утками" и заявил, что их якобы распространяет Украина для дестабилизации ситуации в РФ.

"Это всё подкидывают украинские власти. Конечно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это такие информационные утки, которые целенаправленно подкидываются в информационное поле", - сказал Песков в комментарии изданию RTVI.

Когда в РФ может начаться новая волна мобилизации

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий говорил, что готовность Кремля начать новую волну мобилизации станет очевидной только после выборов в российскую Госдуму - до этого момента окончательного решения диктатора Владимира Путина не будет.

По его словам, если российский диктатор все же примет такое решение, украинская разведка увидит это заранее.

"У россиян есть опыт проведения такой мобилизации, и мы его понимаем. Они начали частичную мобилизацию во второй половине октября 2022 года. Боевые подразделения, которые могли реально вступить в бой, были на фронте в январе 2023 года, часть из них была там еще в декабре", - отметил он.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Мобилизация в России - последние новости

Напомним, российские оккупационные войска готовят полигоны к возможной новой волне мобилизации. На объекты начали прибывать специальные комиссии, которые проверяют их состояние и возможность одновременного размещения большого количества людей. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".

Как сообщал Главред, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия могла потерять около 1,4 млн военнослужащих. В 2026 году среднемесячные потери российской армии оцениваются примерно в 30 тысяч человек. На этом фоне Москва может рассматривать возможность проведения новой волны мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов.

Читайте также:

О личности: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Дмитрий Песков Мобилизация в России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как Трамп поздравил украинцев с Днём Независимости — Зеленский указал на нюанс

Как Трамп поздравил украинцев с Днём Независимости — Зеленский указал на нюанс

11:58Украина
Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях: где продвинулись ВСУ

Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях: где продвинулись ВСУ

10:56Фронт
Суд вынес решение по делу бывшей заместительницы главы Офиса президента — что известно

Суд вынес решение по делу бывшей заместительницы главы Офиса президента — что известно

10:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Не стоит выбрасывать: как использовать пустой дезодорант, крутой лайфхак

Не стоит выбрасывать: как использовать пустой дезодорант, крутой лайфхак

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

Китайский гороскоп на сентябрь: для Быков — подъем, а для Драконов — передышка

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Последние новости

12:33

Липкий слой жира исчезнет за считанные минуты: как отмыть кухонные шкафы от грязи

12:26

Младший сын Ющенко вернулся в Украину из США — чем он занимается

12:18

Хиллари Клинтон "планирует" похороны своего мужа Билла: что случилось

12:06

Лидер и основатель "Христианского корпуса" Алексей Середюк произнес молитву о Божьей защите Украины на Национальном молитвенном завтраке

11:58

Как Трамп поздравил украинцев с Днём Независимости — Зеленский указал на нюанс

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
11:50

Пустоцветов станет меньше: огородница сказала, что сделать с верхушками огурцовВидео

11:45

У Путина заговорили о новой волне мобилизации в России: что сказал Песков

11:44

Как правильно вешать туалетную бумагу и можно ли ее смывать в унитаз

11:35

Как в Норвегии избавляются от муравьев: одна недорогая специя остановит их нашествиеВидео

Реклама
11:33

Базиликовая соль на зиму: как сделать ароматную приправу из свежей зелениВидео

11:26

Китайский гороскоп на завтра, 26 августа: Лошадям - уязвимость, Кроликам - лень

11:05

Как почистить вентиляционную решетку в ванной комнате — классный способ без затрат

10:56

Гороскоп на завтра, 26 августа: Ракам — облегчение, Водолеям — прибыль

10:56

Наступление РФ посыпалось сразу на нескольких направлениях: где продвинулись ВСУ

10:46

Суд вынес решение по делу бывшей заместительницы главы Офиса президента — что известно

10:43

После войны Украина станет ключевым игроком Европы: дипломат назвал козыри КиеваВидео

10:42

"Косит под Шакиру, но еле двигается": Ани Лорак опозорилась на сценеВидео

10:19

Что любимая поза для сна расскажет о характере ребенка – родители не догадываются

10:19

Мобилизация женщин в Украине: что изменится с 1 сентября и могут ли призвать принудительно

09:45

Как отмыть противень от устаревшего жира и нагара: простой трюк с фольгой

Реклама
09:43

"Самая красивая в мире": София Ротару восхитила свежим фото из Киева

09:42

Так делают в селе: простой способ засолки сала на зиму в банкахВидео

09:36

Почему у первых советских автомобилей руль был справа: настоящая причина удивит

09:06

Консервированная дыня в желе: рецепт восхитительной заготовки в банке на зиму

08:41

Как чистить грецкие орехи, не повредив ядро: лайфхак с кипяткомВидео

08:40

Тотальное уничтожение ПВО и авиации России: Силы обороны начали важную операцию

08:27

Доисторические бактерии едва не уничтожили киевское метро: что произошло под землейВидео

08:06

Пол будет чище и быстрее высохнет — какую воду нужно использовать для мытья

08:03

РФ атаковала Украину КАБами и ракетами, есть погибшие: что известно о последствиях ударовФото

07:51

Удар по логистике оккупантов: дроны атаковали крупнейшие НПЗ на юге РФ

07:33

Богданов предупреждает: Украина не выживет, оставаясь посредственным государствоммнение

06:59

"Это можно решить": Бернем сказал, о чем Европа будет просить Трампа для Украины

05:55

"Берегу ее": Джеджула признался, почему скрывает красавицу-жену

05:11

Отнюдь не "бархатцы": как правильно назвать популярные бархатные цветы на украинском

04:30

Гороскоп на сентябрь 2026: чья жизнь кардинально изменится этой осеньюВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

03:26

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

03:03

Что нужно успеть заморозить в августе: основные овощи, ягоды и зелень сезона

02:32

"Процесс завершится": экс-глава МИД объяснил, что ждет Украину после войныВидео

02:05

Тайна Индийского океана раскрыта: на дне обнаружили остатки древнего континента

Реклама
01:08

В Киеве и Днепре гремели взрывы: РФ била дронами, что известно о "прилетах"

24 августа, понедельник
23:58

Бананы не испортятся неделями: раскрыт неожиданно простой способ храненияВидео

22:56

"Цель номер один": генерал о городах, которым грозят массированные обстрелы РФ

22:49

Плесень в душевой кабине исчезнет навсегда: какие копеечные средства решат проблему

22:28

Тереть плиту часами больше не надо: простое средство от жира есть на каждой кухнеВидео

22:26

Серия побед до конца лета: знаки зодиака, которые совершат большой прорыв

22:04

Муравьи исчезнут на глазах: домашняя приманка действует быстро и безотказноВидео

21:57

Зачем ставить стакан с соленой водой у порога: один простой секрет

21:48

Россия готовит новый массированный удар — названы сроки и цели атаки на Украину

21:32

Украинские дроны парализовали один из крупнейших НПЗ в РФ: в Reuters раскрыли детали

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять