Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в доме

Не обязательно покупать химические гербициды, чтобы избавиться от сорняков.

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Сорняки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как кипяток помогает избавиться от сорняков

Где лучше всего применять этот метод

Уничтожает ли горячая вода корни сорняков

Сорняки могут быстро зарастать дорожки, тротуарную плитку и другие участки сада, а борьба с ними часто отнимает немало времени. Впрочем, избавиться от нежелательной растительности можно без специальных химических средств.

Главред узнал, как правильно обработать сорняки кипятком.

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Что помогает уничтожить сорняки

Как пишет британское издание Express.co.uk, простым способом борьбы с сорняками является кипяток. Его рекомендуют использовать в первую очередь там, где растения пробиваются сквозь щели в плитке, кирпиче, на гравии или других твёрдых поверхностях.

Горячая вода повреждает ткани растения и заставляет его листья быстро увядать. Если кипяток попадает непосредственно на основание сорняка, он может повредить и корневую систему. Именно корни часто становятся причиной того, что сорняк снова появляется после механического удаления.

В материале Express приводится мнение садовода, известного как The Two Minute Gardener. Он отмечает, что преимущество кипятка заключается в воздействии не только на верхнюю часть растения, но и на корни.

В то же время стоит учитывать, что полное уничтожение любого сорняка с первого раза - это преувеличение. Многолетние растения с мощной корневой системой могут восстановиться, поэтому процедуру иногда приходится повторять.

Где лучше всего использовать кипяток против сорняков

Такой способ больше всего подходит для мест, где нет культурных растений, которые можно случайно повредить. В частности, кипяток можно использовать:

в щелях между тротуарной плиткой;

на кирпичных дорожках;

на гравии;

возле бордюров;

в трещинах твёрдых покрытий.

Express также отмечает, что этот метод лучше подходит именно для твёрдых поверхностей, а не для газона или клумб.

Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Как правильно уничтожать сорняки кипятком

Для процедуры понадобятся чайник с водой, кипяток и защитные перчатки. Сначала воду нужно довести до кипения.

После этого кипяток осторожно выливают непосредственно на сорняк, стараясь хорошо смочить не только листья, но и основание растения, а также участок вокруг корня. Особенно удобно направлять струю в щели между плитами, где часто прорастают нежелательные растения.

После обработки растение оставляют примерно на сутки. За это время оно должно начать вянуть и темнеть, после чего его будет легче удалить.

Смотрите видео о том, как уничтожить сорняки и не повредить сад или огород:

Можно ли использовать кипяток вместо соли и уксуса

Кипяток - один из вариантов нехимического удаления сорняков. Его главное преимущество заключается в том, что для приготовления раствора не нужно покупать ни уксус, ни соль.

Однако использовать соль в саду без необходимости не стоит. Она может накапливаться в почве и наносить вред другим растениям.

Кипяток же не оставляет в почве лишних химических веществ. Однако он не является избирательным средством, ведь горячая вода может повредить любое растение, на которое попадет.

Как сделать так, чтобы сорняки не вернулись

Одного уничтожения сорняков недостаточно, если в щелях остаются почва, пыль и семена. Именно поэтому после удаления растений важно убрать остатки корней и, по возможности, заполнить пустые швы между плитами.

На гравийных и мощеных поверхностях также следует регулярно убирать скопившийся мусор и органические остатки, из которых могут прорастать новые растения.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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