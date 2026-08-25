Помидоры будут плодоносить до первых заморозков: как защитить урожай от клопов

В конце лета помидоры могут стать легкой добычей для клопов, которые портят плоды и оставляют на них характерные пятна.

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Как избавиться от клопов и продлить плодоношение помидоров / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Почему клопы массово появляются на помидорах в конце лета

Как быстро избавиться от вредителей на помидорах

Какие листья на томатах нужно обрезать

В конце лета помидоры часто атакуют клопы, которые портят плоды и оставляют на них характерные пятна. Однако правильный уход за растениями поможет продлить плодоношение и сохранить урожай до первых заморозков.

Главред узнал, как распознать повреждения от клопов, как бороться с вредителями и что делать с помидорами в конце сезона.

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Почему клопы атакуют помидоры именно в конце лета

Во второй половине лета количество клопов может резко увеличиваться. В этот период на растениях много зеленых и спелых плодов, которые становятся привлекательной пищей для вредителей.

Особенно опасны для томатов зеленый клоп и коричнево-мраморный клоп. Они прокалывают плоды колюще-сосущим ротовым аппаратом и высасывают растительные соки.

На месте повреждения сначала могут появляться светлые или желтоватые пятна, которые со временем темнеют. Плод может неравномерно созревать, деформироваться, а его вкус и текстура ухудшаются.

Специалисты Magyar Mezőgazdaság советуют регулярно осматривать растения, причём не только верхнюю часть листьев. Клопы и их личинки могут прятаться на нижней стороне листьев, там же можно найти и кладки яиц.

Как избавиться от клопов на помидорах

Для небольшого количества растений одним из самых простых способов остается ручной сбор. Вредителей нужно осторожно снимать с листьев и плодов и не переносить в другую часть сада.

Собранных клопов можно поместить в емкость с мыльной водой. Если на листьях обнаружены яйца, их также следует удалить. Такой способ требует регулярного повторения, но помогает постепенно уменьшать количество вредителей на небольшом участке.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Важно также следить за сорняками вокруг помидоров. Некоторые виды клопов питаются различными растениями, поэтому заросли сорняков могут стать дополнительным местом их размножения и источником новых особей.

Можно ли использовать домашние средства против клопов

В интернете можно найти немало рецептов самодельных растворов - с уксусом, содой, молоком, моющим средством или эфирными маслами. Однако не все такие средства доказали свою эффективность. Более того, концентрированные растворы могут повредить нежные листья томатов и вызвать ожоги.

Если для борьбы с вредителями используются инсектициды, следует применять только препараты, разрешенные для томатов и конкретного вредителя. Также важно соблюдать указанный производителем срок ожидания до сбора урожая.

Как правильно поливать помидоры в конце лета

Чтобы растения продолжали формировать плоды и созревали, им необходимо стабильное водоснабжение. В то же время не стоит регулярно смачивать листья.

Полив лучше проводить непосредственно у основания растения, чтобы вода попадала в корневую зону. Постоянно влажная листва может создавать благоприятные условия для развития грибковых и бактериальных болезней.

Резкие перепады между засухой и обильным поливом также нежелательны, ведь они могут способствовать растрескиванию плодов. Мульчирование почвы вокруг растений поможет дольше сохранять влагу и сделать её поступление к корням более равномерным.

Нужно ли обрезать листья помидоров

В конце лета у томатов часто образуется густая листва, из-за чего внутри куста ухудшается циркуляция воздуха. Это может создавать благоприятные условия для болезней и затруднять обнаружение вредителей.

Постепенно следует удалять пожелтевшую, увядшую, больную или сильно поврежденную листву. В то же время полностью обнажать растение не нужно, ведь здоровая листва необходима для фотосинтеза и созревания плодов. У высокорослых сортов также помогают правильная подвязка и регулярное удаление лишних боковых побегов.

Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

Как продлить сбор помидоров до заморозков

Чтобы продлить сезон, в конце августа и в сентябре стоит оценивать, какие новые цветы ещё успеют сформировать полноценные плоды. Слишком поздние завязи могут не успеть созреть до первых заморозков. Поэтому ближе к завершению сезона у высокорослых томатов можно прищипнуть верхушку, чтобы растение направило силы на уже сформировавшиеся плоды.

Однако делать это слишком рано не стоит. Если погода остается тёплой, а растение здоровое, оно ещё может продолжать цвести и плодоносить.

Что делать с зелеными помидорами перед заморозками

Необязательно ждать, пока все плоды полностью покраснеют на кусте. Помидоры, которые уже начали менять цвет, можно собрать и оставить дозревать в подходящих условиях.

Перед первыми заморозками также стоит собрать здоровые, хорошо сформированные зеленые плоды. Сильное похолодание может повредить их, поэтому ждать, пока температура опустится до критических значений, не нужно. Зеленые помидоры можно использовать для домашних заготовок или оставить для дозревания.

Нужно ли удобрять помидоры осенью

В конце сезона не стоит стимулировать растение к активному наращиванию зеленой массы. Избыток азота может вызвать рост новых листьев вместо активного созревания уже сформировавшихся плодов.

В то же время полностью прекращать подкормку здоровых растений, которые продолжают плодоносить, тоже не стоит. Подкормку нужно подбирать в соответствии с состоянием растения и плодородностью почвы.

Как сохранить помидоры здоровыми до осени

Длительный урожай зависит не от одного метода, а от регулярного ухода. Нужно контролировать количество клопов, удалять их яйца, следить за сорняками, убирать больные листья и обеспечивать нормальную циркуляцию воздуха.

Поливать лучше почву у корней, избегая постоянного намокания листьев. Плоды следует регулярно собирать, не оставляя их надолго на растении после созревания. При таком уходе здоровые кусты могут продолжать плодоносить даже осенью.

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Об источнике: Magyarmezogazdasag.hu Magyarmezogazdasag.hu - венгерский аграрный информационный портал, работающий в составе издательской компании Magyar Mezőgazdaság Kft. Издание специализируется на сельском хозяйстве, садоводстве, животноводстве, аграрной экономике и развитии сельских территорий.

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