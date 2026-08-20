Секрет крупных помидоров в конце лета: как вернуть кусту силу

Еженедельный осмотр куста спасает плоды от измельчения в конце вегетационного периода.

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Уход за помидорами в августе / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Что такое побеги и чем они вредят помидорам

Как правильно их удалять за считанные секунды

В конце сезона урожай помидоров заметно уменьшается. Плоды становятся мельче и менее сочными. Однако исправить ситуацию довольно легко.

Главред решил разобраться, как получить более крупные и сладкие помидоры в конце августа.

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Почему помидоры становятся мельче

Помидоры в конце сезона мелеют и сморщиваются не из-за погоды, а из-за боковых побегов, которые садоводы не успевают прищипывать, пишет Express.

Эти небольшие отростки появляются между главным стеблем и ветвями лозы и оттягивают на себя значительную часть энергии растения, поэтому без еженедельного осмотра куста урожай становится заметно хуже.

Формально побеги работают и на пользу растения: они наращивают листовую массу, благодаря чему куст поглощает больше солнечного света и потенциально дает больше плодов. Но в конце лета баланс меняется не в пользу садовода - оставленные без внимания отростки делают помидоры склонными к низкорослости.

В то же время удаление побегов перенаправляет ресурсы куста на формирование плодов и снижает уровень стресса, что напрямую увеличивает шансы на крупные помидоры.

Как ускорить созревание помидоров / Инфографика: Главред

Как удалить побег за 10 секунд

Сама процедура не требует никаких инструментов и занимает буквально несколько секунд. Достаточно найти маленький побег в месте соединения главного стебля с веткой и большим и указательным пальцами аккуратно отломать его.

Главное предостережение - не переусердствовать с усилием: чрезмерное скручивание может повредить стебель томата. Удалять отростки следует как можно раньше, пока они молодые и нежные.

Почему не стоит поливать помидоры в августе – видео:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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