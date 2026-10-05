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Стилист показала 5 модных свитеров на осень 2026: как их стильно носить

Кристина Трохимчук
5 октября 2026, 16:12
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Стилист Натали Парваз назвала пять моделей свитеров, которые помогут создавать уютные образы этой осенью.
Свитер на осень 2026 года
Свитер на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; instagram.com, mathildenauta

Вы узнаете:

  • Какие свитера в моде осенью 2026
  • Какой свитер купить на осень для базового гардероба
  • С чем сочетать свитер в образе

Осенью свитер становится одной из ключевых вещей, ведь он позволяет одновременно сохранять тепло и создавать актуальные образы. Главред расскажет, какие пять моделей можно добавить в осенний гардероб.

Оверсайз-свитер на осень 2026

Оверсайз-свитер остается одним из самых универсальных вариантов для прохладного сезона, считает стилистка Натали Парваз. Свободный силуэт помогает создать непринужденный образ, а сама модель легко вписывается в повседневный гардероб.

видео дня

"Оверсайз-свитер. Он всегда выглядит непринуждённо и стильно. Придаёт образу лёгкость и непринуждённость", - рассказала Натали Парваз.

Свитер оверсайз
Свитер оверсайз / скриншот из видео

Свитер с открытым плечом

Для более женственных образов стилистка предлагает выбрать свитер с открытым плечом. Такая модель отличается от классического свитера деталью, которая сразу делает наряд более выразительным.

"Свитер с открытым плечом. Очень женственный и стильный вариант. Он делает даже самый простой образ более интересным", - отметила стилистка.

Свитер с открытым плечом
Свитер с открытым плечом / скриншот из видео

Свитер с высоким горлом

Свитер с высоким горлом - практичный вариант для прохладных дней. Лаконичный дизайн позволяет легко сочетать его с базовыми вещами и создавать сдержанные образы.

"Свитер с высоким горлом. Идеальный вариант для прохладных осенних дней. Выглядит лаконично и прекрасно сочетается с базовыми вещами", - пояснила Натали Парваз.

Свитер с высоким горлом
Свитер с высоким горлом / скриншот из видео

Свитер с фактурной вязкой

Чтобы сделать даже простой комплект интереснее, стоит обратить внимание на свитера с выразительной фактурой. Объемный узор или ромбы могут стать главной декоративной деталью вещи. Фактурный свитер можно сочетать даже с базовыми джинсами, чтобы получить оригинальный повседневный образ.

"Свитер с фактурной вязкой. Ромбы или объемный узор придают образу фактурность. Даже с простыми джинсами такой свитер выглядит эффектно", - рассказала стилистка.

Фактурный свитер
Фактурный свитер / скриншот из видео

Свитер с акцентными деталями

Еще один трендовый вариант - свитер, который привлекает внимание благодаря деталям. Это могут быть необычные пуговицы, асимметричный крой или другая нестандартная особенность конструкции. Такая модель позволяет не перегружать образ большим количеством декоративных элементов.

"Свитер с акцентными деталями. Интересные пуговицы, необычный крой или асимметрия могут стать главным акцентом образа", - посоветовала Натали Парваз.

Модные свитера на осень 2026 года - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: Натали Парваз

Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогерша. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими советами по моде и идеями стильных образов.

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