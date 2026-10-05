Стилист показала 5 модных свитеров на осень 2026: как их стильно носить

Вы узнаете:
- Какие свитера в моде осенью 2026
- Какой свитер купить на осень для базового гардероба
- С чем сочетать свитер в образе
Осенью свитер становится одной из ключевых вещей, ведь он позволяет одновременно сохранять тепло и создавать актуальные образы. Главред расскажет, какие пять моделей можно добавить в осенний гардероб.
Оверсайз-свитер на осень 2026
Оверсайз-свитер остается одним из самых универсальных вариантов для прохладного сезона, считает стилистка Натали Парваз. Свободный силуэт помогает создать непринужденный образ, а сама модель легко вписывается в повседневный гардероб.
"Оверсайз-свитер. Он всегда выглядит непринуждённо и стильно. Придаёт образу лёгкость и непринуждённость", - рассказала Натали Парваз.
Свитер с открытым плечом
Для более женственных образов стилистка предлагает выбрать свитер с открытым плечом. Такая модель отличается от классического свитера деталью, которая сразу делает наряд более выразительным.
"Свитер с открытым плечом. Очень женственный и стильный вариант. Он делает даже самый простой образ более интересным", - отметила стилистка.
Свитер с высоким горлом
Свитер с высоким горлом - практичный вариант для прохладных дней. Лаконичный дизайн позволяет легко сочетать его с базовыми вещами и создавать сдержанные образы.
"Свитер с высоким горлом. Идеальный вариант для прохладных осенних дней. Выглядит лаконично и прекрасно сочетается с базовыми вещами", - пояснила Натали Парваз.
Свитер с фактурной вязкой
Чтобы сделать даже простой комплект интереснее, стоит обратить внимание на свитера с выразительной фактурой. Объемный узор или ромбы могут стать главной декоративной деталью вещи. Фактурный свитер можно сочетать даже с базовыми джинсами, чтобы получить оригинальный повседневный образ.
"Свитер с фактурной вязкой. Ромбы или объемный узор придают образу фактурность. Даже с простыми джинсами такой свитер выглядит эффектно", - рассказала стилистка.
Свитер с акцентными деталями
Еще один трендовый вариант - свитер, который привлекает внимание благодаря деталям. Это могут быть необычные пуговицы, асимметричный крой или другая нестандартная особенность конструкции. Такая модель позволяет не перегружать образ большим количеством декоративных элементов.
"Свитер с акцентными деталями. Интересные пуговицы, необычный крой или асимметрия могут стать главным акцентом образа", - посоветовала Натали Парваз.
Модные свитера на осень 2026 года - советы стилиста смотрите здесь.
Читайте также:
- Легко заменят джинсы: блогерша показала модные брюки на осень 2026
- Осень 2026 меняет моду на украшения: стилистка назвала главные тренды
- Стилистка показала 5 самых модных сумок на осень 2026: какой тренд возвращается
Об источнике: Натали Парваз
Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогерша. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими советами по моде и идеями стильных образов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред