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Осень 2026 меняет моду на украшения: стилистка назвала главные тренды

Кристина Трохимчук
1 октября 2026, 16:35
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Стилист Александра Алисон рассказала, какие украшения будут актуальны осенью 2026 года.
Аксессуары на осень 2026 года
Аксессуары на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, patriciaandtrisha; скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какие украшения в моде осенью 2026
  • Какие серьги, браслеты и ожерелья будут актуальны
  • Как носить трендовые украшения

Осенью 2026 года украшения выходят на первый план и превращаются из незаметного дополнения в самостоятельный акцент образа. Главред расскажет, как меняются тренды аксессуаров в этом сезоне.

Как носить жемчуг осенью 2026 года

Жемчуг остается вне времени, но меняется его подача, считает стилистка Александра Алисон. Вместо маленьких и деликатных жемчужин актуальными становятся значительно более крупные элементы, которые сразу привлекают внимание.

видео дня

"Начнём с выразительных жемчужин. Жемчуг сам по себе - это абсолютно вневременная классика. Но сейчас он буквально увеличивается в размере. Крупные жемчужины могут быть и в ожерельях, и в серьгах, и в браслетах, и даже в кольцах. То есть это уже не та маленькая аккуратная жемчужинка, которую мы привыкли представлять. Здесь украшение само по себе становится акцентом", - пояснила Александра Алисон.

Крупные жемчужины
Крупные жемчужины / скриншот из видео

Какие флористические и анималистические украшения в моде

Еще одно заметное направление - мотивы, заимствованные из природы. Цветы, листья, лепестки и образы животных могут появляться в различных украшениях и делать их более декоративными.

"Далее - флористические и анималистические мотивы. И это мне очень нравится, потому что здесь украшения буквально превращаются в маленькие произведения искусства. Цветы, лепестки, листья, лилии и различные мотивы животных. Они могут быть и на серьгах, и на ожерельях, и даже на брошках", - отметила стилистка.

Такой тренд позволяет сделать акцент не только с помощью размера украшения, но и благодаря его необычной форме и детализации.

Украшения с природными мотивами
Украшения с природными мотивами / скриншот из видео

Какие браслеты в моде осенью 2026

Изменения коснулись и браслетов. Вместо тонких минималистичных моделей стилистка выделяет широкие и массивные формы, которые могут стать единственным крупным украшением в образе.

"Еще одна очень заметная тенденция - широкие браслеты. Здесь мы отходим от минималистичных тонких браслетов и переходим к широким массивным формам. Они могут быть геометрическими или, наоборот, плавными, скульптурными. Такими, будто их буквально вылепили вокруг запястья", - рассказала Элисон.

При этом массивный браслет не обязательно нужно дополнять другими заметными аксессуарами.

"И что мне здесь нравится - такой браслет вообще не нуждается в конкуренции. Один большой браслет уже может быть главным украшением образа", - пояснила стилистка.

Модные браслеты
Модные браслеты / скриншот из видео

Трендовые серьги на осень 2026

Отдельным трендом становятся винтажные серьги. Речь идет о моделях, которые своими формами, материалами и декоративными деталями напоминают украшения прошлых десятилетий.

"Далее - винтажные серьги. Это те самые серьги, которые можно было найти в бабушкином сундучке. Состаренное золото, сложные формы, подвески, жемчуг, какие-то декоративные элементы. И всё это выглядит так, будто у украшения есть своя история", - рассказала Александра Алисон.

Винтажные серьги
Винтажные серьги / скриншот из видео

Как носить длинные ожерелья и цепочки с подвесками

Еще один тренд позволяет максимально персонализировать украшения. Речь идет о длинных ожерельях и цепочках с разнообразными подвесками и шармами, которые можно комбинировать между собой.

"А еще - длинные ожерелья и цепочки с шармами. Здесь вообще действует принцип: чем больше интересных деталей, тем лучше. Различные подвески, маленькие символы, шармы, цепочки, которые можно комбинировать между собой", - рассказала стилистка.

Такие украшения не обязательно должны выглядеть идеально симметричными или слишком аккуратными. Именно ощущение постепенно собранного аксессуара придает им особый характер.

"Они могут выглядеть немного небрежно, немного богемно. Как будто вы не купили готовое украшение, а собрали его постепенно сами. И именно поэтому мне нравится эта тенденция. Она позволяет сделать украшение очень личным", - пояснила Элисон.

Длинные ожерелья
Длинные ожерелья / скриншот из видео

Какие украшения выбрать, если не подходит бижутерия

Александра Элисон также обратила внимание на альтернативы украшениям с металлическими деталями, которые непосредственно соприкасаются с кожей. Среди вариантов она называет жемчуг, натуральные камни, шнурки и текстиль.

"Если у вас, как и у меня, аллергия на металл и вы не можете носить обычную бижутерию, обратите внимание на украшения, в которых вообще нет металлических частей, соприкасающихся с кожей. Например, это могут быть украшения из жемчуга, натуральных камней, шнурков или текстильных элементов. То есть даже если вам не подходит обычная бижутерия, это не значит, что вы не можете носить красивые и актуальные украшения", - посоветовала стилистка.

Тренды украшений на осень 2026 смотрите здесь.

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Об источнике: Александра Алисон

Александра Алисон - персональный стилист и автор цифрового контента, которая помогает создавать стильные и современные образы без лишних затрат. В своём блоге она делится реальными аутфитами, полезными советами по подбору одежды и профессиональными разборами гардероба.

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