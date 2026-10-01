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Рассол помутнел, а огурцы покрылись белым налетом: безопасно ли есть заготовку

Инна Ковенько
1 октября 2026, 10:08
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Помутневший рассол и белая пленка на поверхности огурцов могут иметь вполне естественное объяснение.
Рассол помутнел, а огурцы покрылись белым налетом: безопасно ли есть заготовку
Белый налет на соленых огурцах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему на соленых огурцах появляется белый налет и мутнеет рассол
  • Как отличить плесень от дрожжевого налета
  • Когда соленые огурцы уже нельзя есть

Белый налет на соленых огурцах часто вызывает подозрение, что заготовка испортилась. Если при этом рассол стал мутным, сомнений становится еще больше. Однако такие изменения не всегда означают, что огурцы уже нельзя есть.

Главред расскажет, как отличить естественные процессы от признаков порчи.

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Что означает белый налет на огурцах

Во время молочнокислого брожения на поверхности рассола может образовываться тонкая белая или кремовая пленка. Чаще всего это пленчатые дрожжи, которые развиваются там, где рассол соприкасается с воздухом, Serious Eats. Такой налет плоский, светлый и не имеет пушистой структуры. Он не представляет опасности, хотя может влиять на внешний вид. В процессе активного брожения также нормально наблюдать пузырьки газа и постепенное помутнение жидкости.

Почему рассол мутнеет

Мутность рассола - естественное следствие работы бактерий, перерабатывающих сахара овощей. В результате жидкость теряет прозрачность, а на дне банки появляется светлый осадок. Причиной может быть и сама соль, которая влияет на структуру жидкости. Белый осадок в банке часто является результатом нормального брожения.

Когда соленые огурцы лучше не есть

Когда огурцы уже прошли ферментацию и были закрыты, стоит внимательно оценивать состояние заготовки. Выбрасывать продукт следует в тех случаях, если под крышкой активно растет налет, крышка вздулась, банка протекает, жидкость выходит наружу под давлением, появился резкий неприятный запах или огурцы стали скользкими и слишком мягкими

Что делать, если белый налет появился в открытой банке

После вскрытия банки внутрь попадает кислород, и риск развития дрожжей или плесени возрастает. Если белая пленка появилась уже во время хранения открытой банки, особенно в сочетании с неприятным запахом или изменением консистенции огурцов, лучше не рисковать.

Как правильно стерелизовать банки
Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Как отличить дрожжи от плесени

Пленочные дрожжи образуют тонкий белый, сероватый или кремовый слой. Плесень имеет пушистую структуру, может быть зеленой, синей, коричневой или черной. В то же время она тоже бывает белой, поэтому ориентироваться только на цвет не стоит. Если огурцы скользкие, очень мягкие, имеют резкий запах или вы видите настоящую плесень, заготовку нужно выбросить.

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Об источнике: Serious Eats

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