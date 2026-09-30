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Перекапывать огород осенью или нет: агроном поставил неожиданную точку в вопросе

Юрий Берендий
30 сентября 2026, 22:41
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Тип почвы определяет, принесет ли осенняя обработка пользу, а в некоторых случаях она может даже ухудшить её состояние.

Перекапывать огород осенью или нет: агроном поставил неожиданную точку в вопросе
Осенний перекоп огорода - в чем заключается риск для почвы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Нужно ли перекапывать огород осенью
  • Когда перекапывать огород осенью
  • Нужно ли копать огород осенью

Осеннее перекапывание огорода необходимо не во всех случаях. Агроном Игорь, автор YouTube-канала "Дача агронома", в видео объяснил, что решение в первую очередь зависит от типа почвы. Для тяжёлой глинистой почвы такая процедура может быть полезной, тогда как лёгкую или песчаную почву часто лучше оставить без глубокого вмешательства.

видео дня

Нужно ли перекапывать огород осенью и в каких случаях это действительно имеет смысл - выяснял Главред.

Нужно ли перекапывать огород осенью

Универсального правила для всех участков нет. По словам агронома, сторонники ежегодной перекопки и огородники, которые отказываются от этой работы, могут быть правы - в зависимости от характеристик почвы.

"На самом деле правы и те, и другие, потому что все зависит от почвы, которая есть на вашем огороде", - отметил Игорь.

Именно состояние почвы, по словам специалиста, должно определять дальнейшую тактику. Особое внимание стоит обратить на участки с тяжёлой глинистой почвой.

Как перекапывать глинистую почву осенью

Глинистая земля после дождя часто становится липкой, а после высыхания сильно твердеет. Для такой почвы осенняя обработка может создать лучшие условия перед следующим сезоном, но важно правильно завершить работу.

"Если после дождя у вас почва прилипает к лопате, а после высыхания, наоборот, становится твёрдой, как камень, то осенний перекоп может принести вам большую пользу. Но здесь у нас есть важный нюанс. Не нужно во время перекопки делать почву рыхлой. Наоборот, вы должны оставить крупные комки после перекопки, а всю остальную работу за нас будет выполнять мороз", - подчеркнул агроном.

Зимой вода проникает внутрь почвенных комков, замерзает и оттаивает. Такой процесс постепенно разрушает их структуру изнутри, поэтому весной почву легче подготовить к посадке.

Специалист отдельно предостерегает от чрезмерного измельчения глинистой земли осенью. После перекопки её не стоит дополнительно разбивать граблями или превращать в мелкий порошок.

Смотрите видео о том, можно ли перекапывать мокрую землю:

Почему не стоит перекапывать песчаную почву

Для лёгких, рыхлых и песчаных почв ситуация иная. Если такая земля и так хорошо пропускает воду и воздух, глубокая осенняя перекопка не обязательно принесёт дополнительную пользу.

"Ведь если земля и так хорошо пропускает влагу и воздух, осенью её перекапывать особого смысла нет. Более того, для таких почв, наоборот, часто перекапывание нарушает их естественную структуру и ухудшает плодородие", - отмечает Игорь.

Поэтому перед осенними работами стоит оценить не только состояние поверхности, но и свойства самой почвы. Для лёгких почв агроном советует использовать менее интенсивный способ подготовки, если есть необходимость внести удобрения.

Чем заменить перекопку огорода осенью

Если на лёгкой почве нужно подготовить участок и внести удобрения, полностью переворачивать слои земли необязательно. В такой ситуации можно ограничиться поверхностным рыхлением.

"А если вы хотите внести на эти земли осенью какие-либо удобрения, то лучше провести поверхностное рыхление", - советует агроном.

Такой подход позволяет провести необходимые работы без излишнего вмешательства в структуру легкой почвы.

Когда осенний перекоп помогает в борьбе с сорняками

Есть и другая причина, по которой осенняя обработка может быть уместна. Речь идет об участках, которые сильно заросли сорняками.

"Есть ещё одна ситуация, когда осенью может понадобиться перекопка. Это когда участок зарос сорняками. Перекопка позволяет нам с помощью мороза немного уменьшить количество сорняков", - отметил Игорь.

В этом случае зимние температуры могут стать дополнительным фактором, который поможет уменьшить количество нежелательной растительности на участке.

Когда нельзя перекапывать глинистую землю

Даже для тяжелой почвы бывают ситуации, когда с лопатой лучше подождать. Если земля слишком влажная, прилипает к инструменту и размазывается, перекопка может дать обратный эффект.

"Не перекапывайте почву, когда она прилипает к лопате и размазывается. Ведь во время перекопки вы, наоборот, можете не разрыхлить почву, а ещё больше её уплотнить", - предупреждает Игорь.

Поэтому время проведения работ имеет не меньшее значение, чем сам тип почвы. Чрезмерная влажность тяжёлой земли может сделать осеннюю обработку неудачной.

От чего зависит осенняя перекопка огорода

Агроном советует не воспринимать перекопку как обязательную ежегодную процедуру. Сначала нужно определить свойства почвы, её влажность и состояние участка, а уже потом решать, какой способ подготовки будет уместен.

"Как видите, правило перекопки простое. Не нужно копать только потому, что так копали всегда. Сначала посмотрите, какая у вас почва. И, возможно, вам будет выгоднее сэкономить своё время и свои усилия", - подчеркнул агроном.

Посевной календарь на октябрь 2026
Посевной календарь на октябрь 2026 / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящён уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал уделяет особое внимание полезным лайфхакам для дачников, позволяющим избежать потерь урожая.

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