Кратко:
- Дочь Агутина подала иск в суд Лос-Анджелеса
- Требует более $19,7 тысячи компенсации
Единственная дочь российских певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета-Мария подала в суд Лос-Анджелеса иск к владельцам квартиры в историческом здании Villa Elaine. Она требует более 19,7 тысячи долларов компенсации.
Как пишут российские пропагандисты, дочь артистов-молчунов должна была жить в квартире, которая не пригодна для жизни. После потопа ее жильё залило водой. Полы пришлось разобрать, а внутри остались сырость и плесень.
Целый месяц девушка ночевала у друзей. Вода испортила компьютер, усилитель и часть одежды. Оборудование для просушки квартиры вызвало короткое замыкание.
По словам Елизаветы-Марии, отопление в квартире почти два года работало с перебоями. Жильё она снимала годами в доме, который построили в Лос-Анджелесе в 1925 году.
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О персоне: Леонид Агутин
Леонид Агутин - советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист России (2008).
По данным Википедии, Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец, Николай Агутин, пел в ВИА "Голубые гитары", работал концертным директором в группах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мать, Людмила Агутина, - учитель начальных классов.
Всего к 2023 году певец выпустил 15 альбомов. Последний, "Включите свет", вышел в 2021-м. Его артист записывал во время пандемии коронавируса.
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