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Зеленский раскрыл новые детали и результаты операции "Вивальди" - что известно

Юрий Берендий
30 сентября 2026, 20:10
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Зеленский обнародовал результаты операции "Вивальди": Украина вернула 176 км², а потери РФ превысили 5 тысяч военнослужащих.
Зеленский раскрыл новые детали и результаты операции
Операция "Вивальди" - Зеленский назвал потери РФ / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official), скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Зеленский назвал результаты трех сезонов "Вивальди"
  • Украина вернула контроль над 176 км² территории
  • Готовится четвертый сезон операции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о результатах трех сезонов операции "Вивальди" на Донбассе и сообщил о подготовке к новому этапу боевых действий. Об этом он сообщил в сообщении в Telegram.

Глава государства встретился с военными на пункте управления Третьего армейского корпуса, которые непосредственно участвуют в операции. Он отметил, что за три сезона украинские подразделения смогли сорвать планы российских войск по продвижению в тыл Славянско-Краматорской агломерации.

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"За три сезона Силы обороны Украины сорвали планы россиян прорвать тыл Славянско-Краматорской агломерации и стабилизировали ситуацию на этом участке фронта. Россия потеряла более 5 тысяч убитых и раненых, еще 250 оккупантов пополнили наш обменный фонд", - заявил Зеленский.

По его словам, с начала наступательных действий под контроль Украины в целом удалось вернуть 176 квадратных километров. Ранее Третий армейский корпус сообщал, что только за третий сезон было освобождено еще 51 квадратный километр.

"С начала наступления под контроль Украины в целом удалось вернуть 176 квадратных километров территории. Сегодня обсудили планы на четвертый сезон активных действий", - сказал Зеленский.

Во время встречи с командирами также речь шла об обеспечении подразделений, в частности о потребностях в артиллерии и денежном обеспечении военнослужащих. Отдельный блок переговоров касался использования беспилотных и роботизированных систем.

"Очень перспективное направление сейчас - заменять наших воинов наземными роботизированными системами там, где это возможно. Во время операции "Вивальди" именно этот элемент позволил многое реализовать. Будем расширять масштабы, чтобы как можно чаще самые опасные задачи на фронте вместо воина выполнял дрон", - подчеркнул президент.

Зеленский также встретился с военнослужащими 21-го отдельного полка беспилотных систем Kraken. Они обсудили потребности полка, развитие беспилотной составляющей войск, наземные роботизированные комплексы, обеспечение экипажей техникой и распределение "е-баллов".

За участие в операции "Вивальди" президент наградил военнослужащих 21-го отдельного полка беспилотных систем Kraken, 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады и 25-го отдельного противотанкового батальона.

"Наградил защитников 21-го полка, 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады и 25-го отдельного противотанкового батальона за участие в операции "Вивальди". Спасибо за защиту Украины, за очень успешную операцию. За смелость, героизм, за правильный результат, который приближает наше государство к справедливости. А справедливость - это победа над ра**истами. Спасибо за службу", - сказал Зеленский.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Инфографика: Главред

Почему важна операция в районе Лимана

Операция у Лимана ослабила возможности российских войск развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию с севера. Речь идет о длительных действиях украинских сил, которые изменили ситуацию на этом участке фронта и затруднили реализацию планов российского командования. Об этом сообщил военный эксперт, директор Defense Express Сергей Згурец в комментарии изданию "Эспрессо".

По словам эксперта, украинские военные проводят операцию уже несколько месяцев, однако информация о ее ходе долгое время не разглашалась. В то же время характер действий свидетельствует о заранее спланированной кампании.

"Мы говорим о плановой наступательной операции, которая длится уже, наверное, четвертый месяц и проводится Третьим армейским корпусом. Она всё время проходила в достаточно секретном режиме, поскольку украинская сторона не предоставляла никакой информации об этих действиях в направлении Лимана", - рассказал Згурец.

Масштаб изменений на этом участке также имеет значение. Эксперт ссылается на оценки западных аналитиков, согласно которым территория под контролем российских сил постепенно сократилась примерно на 200 квадратных километров.

"Это достаточно значительный, даже не тактический, а оперативный успех, который был достигнут украинскими военными под руководством командования Третьего армейского корпуса", - подчеркнул эксперт.

Для Славянска и Краматорска ключевым последствием стало затруднение одного из возможных путей продвижения российских войск. Ранее войска РФ пытались приблизиться к Лиману, формируя дополнительное направление давления на агломерацию.

По мнению Згурца, это вписывается в более широкий замысел российского командования, которое пытается создать условия для давления на Славянско-Краматорскую агломерацию с разных сторон.

"Это существенно влияет на концептуальный план врага по окружению Славянско-Краматорской агломерации с севера и с юга. Если нам удастся сбалансировать действия противника на флангах, то таким образом мы существенно затормозим дальнейшее продвижение врага к Славянско-Краматорской агломерации", - подытожил Сергей Згурец.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Операция "Вивальди" - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий подвел итоги третьего этапа операции "Вивальди", в ходе которого украинские подразделения деоккупировали 51 км² территории и освободили ряд населенных пунктов. Всего с начала наступательных действий под контроль Украины возвращено 176 км², более 250 оккупантов взяты в плен, а общие потери боевого состава противника оцениваются примерно в 2000 человек.

В Третьем армейском корпусе сообщили о применении новых тактик при выполнении задач, в частности модернизированных наземных роботов с гранатометами Bullspike. Операторы дистанционно управляли роботами из укрытий в десятках километров от линии соприкосновения, выполняя штурмовые задачи и взрывая боеприпасы непосредственно в фортификационных сооружениях противника без прямого участия пехоты.

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что действия Третьего армейского корпуса в районе Лимана полностью сорвали планы РФ по окружению Славянско-Краматорской агломерации и сделали невозможным наступление на Барвинково. По его словам, контрударную операцию готовили около полугода по схеме заманивания противника в узкий огневой коридор.

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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)

3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооружённых сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

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