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РФ готовит 300 тысяч военных для нового наступления: "Мадяр" назвал главную цель

Мария Николишин
29 сентября 2026, 01:27
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Командующий Силами беспилотных систем предупреждает о резком увеличении численности вражеской пехоты уже с октября.
РФ готовит 300 тысяч военных для нового наступления: 'Мадяр' назвал главную цель
"Мадяр" назвал главное направление наступления РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Главное из заявления "Мадяра":

  • РФ планирует мобилизовать 300 тысяч человек в октябре-декабре
  • Цель Кремля - оккупация оставшейся части Донбасса
  • Потери врага за половину сентября выросли на 25%

В октябре-декабре страна-агрессор Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать оставшуюся часть территории Донбасса. Об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди в интервью The Telegraph.

"Мобилизация, которая на сегодняшний день уже началась, но в скрытом виде, с завтрашнего дня приобретет легальный статус. И Путин ею воспользуется, потому что у него не останется никаких "препятствий", которые ограничили бы его агрессивные действия", - подчеркнул он.

видео дня

"Мадяр" отметил, что ожидает существенного увеличения живой силы противника на фронте уже начиная со следующего месяца.

"Около 300 тыс. единиц живой силы, только до конца 2026 года, октябрь-ноябрь-декабрь", - добавил Бровди.

По его словам, для украинских военных это испытание, а не "легкая прогулка".

Также он признал, что увеличение численности российских войск украинские военные фиксируют уже в сентябре.

"Только в сентябре по сравнению с августом количество уничтоженного личного состава противника выросло на четверть, на 25% за первую половину сентября, по сравнению с аналогичным периодом августа", - уточнил командующий Силами беспилотных систем.

Роберт Бровди "Мадяр"
Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Когда РФ может начать масштабное наступление на фронте

Военный эксперт Роман Свитан говорил, что Россия готовится перейти к более масштабному этапу наступательных действий, а основное применение техники может пришесться на октябрь-ноябрь.

По его словам, российские войска будут ждать погодных условий, которые затруднят работу украинских дронов и авиаразведки.

"Сейчас продолжаются подготовительные операции, в частности инфильтрационные действия, преимущественно силами оперативно-тактических резервов - тех группировок, которые были сформированы еще летом. Стратегические резервы, особенно техника, в полном объеме еще не прибыли", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили, что Силы обороны Украины освободили новые населенные пункты в Донецкой области. Украинские военные взяли под контроль Ридкодуб, Новое и Катериновку. Также защитники восстановили контроль вблизи Новомихайловки и Липового.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска достигли новых результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди". Кроме того, подразделения Десантно-штурмовых войск успешно выполняют задачи в рамках еще одной операции активной обороны.

В DeepState также отмечали, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи города Белицкое Добропольской городской общины Покровского района.

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О персоне: Роберт Бровди

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975 г., Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

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