Фасоль больше не придется замачивать: как сварить её всего за час

Кулинары рекомендуют двухэтапную варку, которая сокращает время подготовки бобовых с 12 часов до одного часа.

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Как быстро сварить фасоль / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Сколько варить фасоль без замачивания

Зачем сливать первую воду

Когда именно солить бобовые

Фасоль можно довести до полной готовности за один час без традиционного замачивания на ночь - для этого используют так называемый метод 60/10, который предусматривает двухэтапную варку со сливом первой воды, сообщает УНИАН.

Стандартная подготовка бобовых требует как минимум 8–12 часов ожидания, и планировать блюдо приходится заранее. Описанный способ устраняет это требование: вместо ночного замачивания продукт проходит короткий предварительный этап термообработки.

На 500 г фасоли понадобится 3 литра воды, 2 чайные ложки майорана, по чайной ложке любимой приправы, измельчённого лаврового листа и соли, а также половина чайной ложки молотого душистого перца.

Два этапа варки

Промытую фасоль кладут в кастрюлю и заливают водой так, чтобы жидкость покрывала бобовые на несколько сантиметров. После закипания смесь держат на медленном огне 10 минут, регулярно снимая пену.

Далее жидкость сливают через дуршлаг, а фасоль возвращают в кастрюлю и заливают свежим кипятком. Именно на этом этапе добавляют все специи и перемешивают, после чего устанавливают средний огонь и отсчитывают ровно час.

Когда солить

Во время приготовления кипяток доливают по мере испарения - вода должна постоянно покрывать продукт. За 10 минут до окончания варки бобовые пробуют на вкус: если они остались твёрдыми, время варки увеличивают.

Соль добавляют только в конце, после чего фасоль оставляют на минимальном огне ещё на пять минут. Готовый продукт снова отцеживают на дуршлаг и используют для супов, тёплых салатов, тушёных блюд или соусов.

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