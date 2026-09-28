Фасоль больше не придется замачивать: как сварить её всего за час

Вы узнаете:
- Сколько варить фасоль без замачивания
- Зачем сливать первую воду
- Когда именно солить бобовые
Фасоль можно довести до полной готовности за один час без традиционного замачивания на ночь - для этого используют так называемый метод 60/10, который предусматривает двухэтапную варку со сливом первой воды, сообщает УНИАН.
Стандартная подготовка бобовых требует как минимум 8–12 часов ожидания, и планировать блюдо приходится заранее. Описанный способ устраняет это требование: вместо ночного замачивания продукт проходит короткий предварительный этап термообработки.
На 500 г фасоли понадобится 3 литра воды, 2 чайные ложки майорана, по чайной ложке любимой приправы, измельчённого лаврового листа и соли, а также половина чайной ложки молотого душистого перца.
Два этапа варки
Промытую фасоль кладут в кастрюлю и заливают водой так, чтобы жидкость покрывала бобовые на несколько сантиметров. После закипания смесь держат на медленном огне 10 минут, регулярно снимая пену.
Далее жидкость сливают через дуршлаг, а фасоль возвращают в кастрюлю и заливают свежим кипятком. Именно на этом этапе добавляют все специи и перемешивают, после чего устанавливают средний огонь и отсчитывают ровно час.
Когда солить
Во время приготовления кипяток доливают по мере испарения - вода должна постоянно покрывать продукт. За 10 минут до окончания варки бобовые пробуют на вкус: если они остались твёрдыми, время варки увеличивают.
Соль добавляют только в конце, после чего фасоль оставляют на минимальном огне ещё на пять минут. Готовый продукт снова отцеживают на дуршлаг и используют для супов, тёплых салатов, тушёных блюд или соусов.
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Об источнике: УНИАН
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