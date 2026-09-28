Порывы ветра до 20 м/с: в Украине ухудшится погода, что будет с температурой

В ряде областей ожидается сильный ветер, тогда как в других регионах "будет царить" комфортная осенняя погода.

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Прогноз погоды в Украине на 29 сентября - 2 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Будут ли осадки в Украине в ближайшие дни

Насколько повысится температура воздуха

Где ожидаются порывы ветра

Погода в Украине завтра, 29 сентября, будет комфортной. По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в большинстве областей ожидается небольшая облачность.

Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью и утром в западных областях местами будет туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 7–12 м/с, в южной части днем местами порывы 15–20 м/с.

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"Температура ночью 6–11°, днём 15–20°; в южной части ночью 9–14°, днём 18–23°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°", - добавили синоптики.

Погода в Украине 29 сентября / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области 29 сентября

Во вторник в столице и в Киевской области также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью опустится до 6-11°, днем будет 15-20°. В Киеве температура ночью будет колебаться в пределах 9-11°, днем 18-20°.

Погода в Киеве 29 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода в первые дни октября

До 2 октября в Укргидрометцентре прогнозируют сухую погоду без осадков. В западных областях ночью и утром местами туманы. Температура ночью будет в пределах 4–11° тепла, на юге страны до 14° тепла, днем ожидается 15–23°.

В Карпатах температурный режим будет иным. Ночью, по прогнозу синоптиков, там будет 1–6° тепла, днем 10–15°.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погоду в Украине в течение текущей недели, до 4 октября, будет определять малоподвижный антициклон и его южная периферия. Поэтому в большинстве областей ожидается устойчивая погода, без значительных осадков и со стабильным температурным режимом.

Ранее сообщалось, что в Киеве в период с 1 по 4 октября, по предварительным данным, ожидается теплая и солнечная погода. После этого возможны кратковременные дожди. Далее до конца месяца дневная погода должна оставаться умеренно тёплой для октября, но ночи станут заметно холоднее.

Накануне стало известно, что 28 сентября циклоническая активность над Черным морем охватит южную часть Украины. В южной части ожидаются умеренные дожди.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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