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Трамп просил Зеленского "притормозить": детали разговора президентов

Анна Ярославская
28 сентября 2026, 09:12
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Президент США призвал Зеленского остановить атаки на НПЗ в РФ, и глава Украины якобы согласился.
Дональд Трамп, Московский НПЗ
Трамп призвал Украину прекратить атаки на российские НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, соцсети

О чем заявил Трамп:

  • Атаки на нефтяные заводы РФ создают глобальные трудности
  • США рассчитывают на переключение Киева на другие цели
  • Ответная реакция офиса Зеленского пока не обнародована

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил главу Украины Владимира Зеленского "притормозить" с ударами по нефтеперерабатывающим заводам России. По версии Трампа, Зеленский якобы ответил, что "вероятно, так и поступит".

Глава Белого дома сказал журналистам, что Украина подрывает дизельные НПЗ в России, и это "большая проблема".

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"Это не столько ближневосточная проблема, сколько проблема России - из-за того, что Украина и Россия воюют друг с другом, и Украина подрывает дизельные НПЗ в России, потому что они перерабатывают много нефти. Поэтому эта ситуация действительно интересна. И я говорил с президентом Зеленским," - заявил американский президент.

Журналисты спросили, что ответил президент Украины. По словам Трампа, Зеленский сказал: "Ну, мы, вероятно, так и поступим".

Стоит заметить, что подтверждения от украинского президента или его офиса пока нет.

Трамп объяснил свою просьбу тем, что удары по российским НПЗ могут создать "мировую проблему". Он добавил, что Зеленский "может заниматься и другими делами".

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа и Зеленского - новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Зеленского, президент США заявил о намерении сделать все возможное для завершения войны.

Украина готова к энергетическому перемирию с Россией при одном условии - прекращении ударов по электросетям, системам отопления и водоснабжения. Предложение Киева российской стороне передадут Соединенные Штаты.

По данным Bloomberg, американский лидер Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Президент Украины отклонил предложение Трампа, которое тот высказал во время встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Трехсторонняя встреча с реальным результатом потенциально возможна в декабре в Майами во время саммита G20 - такой формат Владимир Зеленский назвал одной из лучших возможностей, предложенных американской стороной. Президент Украины убежден, что присутствие лидера США Дональда Трампа, представителей Европы, Китая, Индии и стран Ближнего Востока способно создать атмосферу для результативных переговоров.

Стоит отметить, что Трамп также заявил, что заключение соглашения между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным состоится "до наступления суровой зимы".

Возможна ли встреча Зеленского и Путина: оценка эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает маловероятной проведение личной встречи президентов Украины и России.

Эксперт объясняет свою оценку тем, что прямой диалог с украинским руководством, по его мнению, мог бы иметь для Кремля определённые политические последствия. В частности, такая встреча могла бы восприниматься как признание Украины и её президента самостоятельными сторонами переговорного процесса.

"Зеленский прекрасно понимает, что встречи с Путиным не будет, потому что Путин не поедет на переговоры, ведь это будет его политическим проигрышем и признанием субъектности Украины и Зеленского", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По мнению эксперта, даже если вдруг такая встреча состоится, то Путин на ней будет говорить то же самое, что озвучивал публично.

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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