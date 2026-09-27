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Борщ станет вкуснее и ярче: какой ингредиент добавить в конце варки

Инна Ковенько
27 сентября 2026, 15:02
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Есть простой способ сделать борщ более насыщенным и при этом сохранить его аппетитный оттенок.
Борщ станет вкуснее и ярче: какой ингредиент добавить в конце варки
Зачем добавлять уксус в борщ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Как сохранить цвет борща
  • Зачем добавлять уксус в борщ
  • Когда и сколько уксуса добавлять в борщ

Борщ - блюдо, которое имеет множество вариаций и секретов приготовления. Одним из простых способов сделать его более насыщенным на вкус и в то же время сохранить аппетитный рубиновый оттенок является добавление уксуса, пишет Главред со ссылкой на Food Network.

Зачем добавлять уксус в борщ

Уксус действует как природный усилитель вкуса. Он придает легкую кислинку, которая уравновешивает сладость свеклы и делает общий вкус борща более выразительным. Кроме того, кислота препятствует потере цвета, благодаря чему суп выглядит аппетитно и сохраняет характерный оттенок.

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Как правильно добавлять уксус

Чтобы борщ не стал слишком кислым, уксус рекомендуется добавлять небольшими порциями в конце приготовления. Оптимально начать с одной чайной ложки на кастрюлю, после чего попробовать и при необходимости добавить ещё немного. Такой подход позволяет контролировать баланс вкуса и избежать доминирования кислоты. Задача уксуса - подчеркнуть вкус других ингредиентов, а не перебивать их.

Уксус делает борщ более насыщенным, придает ему выраженную кисло-сладкую нотку и помогает свекле сохранить яркий цвет. В результате блюдо выглядит аппетитно и приобретает более глубокий вкус, который оценят как поклонники классических рецептов, так и те, кто любит экспериментировать.

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Об источнике: Food Network

Food Network - это американское кулинарное медиа-издание, выросшее из одноимённого телеканала, основанного в 1993 году в Нью-Йорке. Оно принадлежит компании Warner Bros. Discovery и специализируется на популяризации кулинарной культуры: рецепты, советы, шоу и истории известных шеф-поваров. Сайт foodnetwork.com стал цифровым продолжением бренда, где публикуются проверенные рецепты, практические инструкции и материалы о кухне и гастрономических трендах.

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