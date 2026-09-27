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Как часто нужно чистить осенние и зимние куртки: эксперты удивили ответом

Анна Косик
27 сентября 2026, 04:18
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Лишь немногие знают, как часто нужно чистить верхнюю одежду.
Как часто нужно чистить осенние и зимние куртки: эксперты удивили ответом
Правила ухода за верхней одеждой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Когда нужно стирать куртки и пальто
  • Действительно ли на верхней одежде размножаются микробы

Верхняя одежда требует регулярного ухода, даже если на первый взгляд она кажется чистой. Пот, пыль, грязь и посторонние запахи постепенно накапливаются на ткани и могут ускорить её износ.

Главред узнал, что эксперты советуют чистить пальто и куртки как минимум в конце каждого холодного сезона, а в отдельных случаях - чаще. Об этом пишет Reader's Digest.

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Когда нужно стирать верхнюю одежду

Линси Морган, владелица сервиса индивидуальной стирки Linsey's Laundry в Сент-Луисе, объяснила, что оптимальным временем для чистки пальто и курток является конец холодного сезона. Именно тогда вещь стоит привести в порядок перед длительным хранением.

В то же время частота ухода также зависит от того, как именно используется одежда. Например, дополнительная чистка необходима, если куртка пропиталась запахом дыма или на нее попала еда.

Накапливаются ли на куртке опасные микробы

Опасения, что верхняя одежда после поездки в переполненном транспорте становится источником опасных инфекций, специалисты считают преувеличенными.

Профессор микробиологии окружающей среды и здоровья населения Колледжа общественного здравоохранения Университета Южной Флориды Джилл Робертс объясняет, что микроорганизмы могут некоторое время оставаться на ткани, но верхняя одежда не является благоприятной средой для их размножения.

"Думаю, ситуация не так страшна, как вам кажется. Ткани могут удерживать микроорганизмы в течение короткого времени, но в целом они не способствуют их размножению. И бактериям, и вирусам, как и нам, нужны питательные вещества, а верхняя одежда их не обеспечивает", - пояснила она.

По словам эксперта, самая очевидная причина постирать куртку - появление неприятного запаха.

"Если от куртки исходит неприятный запах, её, безусловно, нужно постирать", - отмечает микробиолог.

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Об источнике: Reader's Digest

Reader's Digest - американский журнал для семейного чтения, выходит ежемесячно с 1922 года. Reader's Digest в настоящее время издается в 49 версиях и на 21 языке, доступен более чем в 70 странах. Его международные издания составляют около 50 % от общего объема продаж журнала. Издание "Ридерз Дайджест" читают более 70 миллионов человек по всему миру. Оно имеет огромный тираж - 10 500 000 экземпляров, что делает его крупнейшим журналом в мире, сообщает Википедия.

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