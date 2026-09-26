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Резкий скачок стоимости топлива: эксперт раскрыл, что будет с ценами

Алексей Тесля
26 сентября 2026, 23:08
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Объёмы импорта во многом сохранились на уровне предыдущего года, когда потребность в топливе была значительно выше.
деньги, бензин, АзС
Украинцам раскрыли ситуацию с ростом цен на АЗС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное:

  • В Украине топлива поступает больше, чем фактически требуется
  • Сценарий полного исчезновения дизеля с украинских АЗС минимален

Высокая стоимость дизельного топлива в Украине пока не свидетельствует о его нехватке. По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, сейчас ситуация на рынке выглядит иначе: топлива поступает больше, чем фактически требуется.

Эксперт объясняет это снижением потребления. Из-за атак на экономику сократилась работа промышленных и аграрных предприятий, а значит, уменьшился и спрос на горючее.

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При этом объёмы импорта во многом сохранились на уровне предыдущего года, когда потребность в топливе была значительно выше.

"У нас профицитные поставки, то есть поставок больше, чем нужно. Сейчас потребление очень сильно упало из-за обстрелов нашей экономики, промышленных и аграрных предприятий. А поставки остаются высокими, потому что все ориентировались условно на прошлый год и завозили столько, сколько было в прошлом году. А сейчас такого потребления нет, поэтому топлива очень много. Здесь вообще не идет речь о каком-то дефиците", - говорит эксперт.

Зимой нагрузка на рынок может увеличиться. В холодный период больше топлива требуется для генераторов, транспорта, предприятий и объектов инфраструктуры. Однако, по мнению Куюна, при заблаговременной подготовке это не должно стать критической проблемой.

"Сейчас ситуация спокойная, у нас все нормально, у нас все работает, топлива достаточно. Если все будут заранее думать об этом, то все будет нормально. А вот когда все вместе бросятся в один момент, то возникнет уже реальная проблема", – пояснил Куюн.

При этом потенциальный риск для рынка связан не только с запасами топлива, но и с возможностью оперативно доставлять его в разные регионы. Если в результате повреждения инфраструктуры возникнут перебои с логистикой, дефицит может появиться локально и временно.

Эксперт говорит, что сценарий полного исчезновения дизеля с украинских АЗС пока не выглядит основным. Высокая цена, скорее, связана с расходами на импорт и усложнившейся логистикой, а не с отсутствием самого ресурса.

Стоимость дизельного топлива на уровне 100 гривен за литр уже не выглядит чем-то невозможным, однако считать эту отметку новой стабильной средней ценой пока преждевременно.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Инфографика: Главред

Эксперт рассказал о возможной цели атак на АЗС

Эксперт Леонид Невзлин высказал предположение о причинах ударов российских беспилотников по украинской топливной инфраструктуре. По его словам, реактивные дроны атаковали несколько заправочных комплексов компании "Укрнафта" в Киеве.

Невзлин считает, что речь может идти не об отдельных атаках, а о последовательном воздействии на систему снабжения горючим. Он отметил, что в августе и сентябре подобные случаи были зафиксированы также в шести других регионах Украины.

По версии эксперта, активизация ударов может быть связана с попыткой осложнить работу распределительной сети поставок топлива перед зимним периодом.

Кроме того, Невзлин обратил внимание на совершенствование российских беспилотников типа "Шахед", в том числе появление модификаций с реактивными двигателями. По его оценке, развитию этих систем могут способствовать поставки компонентов из Китая и действующие схемы обхода западных ограничений.

Как сообщал Главред, ранее оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

Напомним, ранее в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

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О персоне: Сергей Куюн

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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