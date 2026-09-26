Затхлый запах исчезнет, если положить в шкаф одну вещь с кухни — что именно

Неприятный запах в шкафу может испортить даже только что выстиранную одежду, но решить эту проблему можно без дорогих средств.

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Недорогое домашнее средство, которое устранит затхлый запах за несколько часов / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Почему одежда в шкафу приобретает затхлый запах

Как рис поможет справиться с лишней влагой

Что еще нужно сделать для свежести одежды

Одежда в шкафу может приобрести неприятный затхлый запах даже тогда, когда она чистая. Чаще всего причиной становятся влажность, недостаточная циркуляция воздуха и длительное хранение вещей в закрытом пространстве.

Главред узнал, как простое домашнее средство поможет снизить влажность в шкафу и избавиться от неприятного запаха.

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Почему одежда в шкафу пахнет затхлостью

Шкаф - это закрытое и зачастую плохо проветриваемое место, где может скапливаться влага. Если одежда недостаточно высохла после стирки или в комнате повышенная влажность, ткань постепенно впитывает влагу, пишет Bien.hu.

Ситуацию также может усугублять чрезмерное количество вещей в шкафу. Когда одежда плотно сложена друг на друге, между ней плохо циркулирует воздух.

Особое внимание стоит обратить на заднюю стенку шкафа, если он стоит у холодной стены. Из-за перепадов температуры там может образовываться конденсат.

Как рис поможет избавиться от затхлого запаха

Сырой рис может поглощать часть влаги из окружающей среды, поэтому его можно использовать как простое домашнее средство для небольшого шкафа.

Для этого достаточно насыпать сухой рис в небольшую миску или тканевый мешочек и поставить его внутрь шкафа. Он не должен напрямую соприкасаться с одеждой.

Как создать приятный запах в доме / Инфографика: Главред

В большом шкафу можно разместить несколько таких емкостей. Рис нужно периодически заменять, особенно если он стал влажным или липким.

В то же время этот способ не стоит воспринимать как полноценное решение проблемы высокой влажности. Рис может впитать лишь небольшое количество влаги.

Как проветривать шкаф

Чтобы избавиться от затхлого запаха, важно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха. Для этого время от времени оставляйте дверцы шкафа открытыми.

Не стоит также слишком плотно складывать вещи. Между ними должно оставаться пространство для движения воздуха.

После стирки одежду нужно полностью высушить, прежде чем складывать её в шкаф. Даже небольшое количество остаточной влаги со временем может вызвать неприятный запах.

Что делать, если запах возвращается

Если затхлый запах не исчезает даже после проветривания, стоит проверить заднюю стенку шкафа, стены и поверхности вокруг него на наличие влаги или плесени.

Если шкаф стоит у холодной стены, его можно немного отодвинуть, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. При постоянно высокой влажности в помещении может потребоваться использование осушителя воздуха.

Таким образом, рис может быть лишь дополнительным способом снижения влажности. Для долгосрочного результата важно устранить источник влаги и обеспечить хорошую вентиляцию.

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Об источнике: bien.hu bien.hu - это популярный венгерский онлайн-журнал и лайфстайл-портал для женщин. На сайте можно найти информацию о последних трендах, моде, красоте, стиле, а также практические советы для повседневного и здорового образа жизни.

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