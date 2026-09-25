РФ ударила по школе и детскому саду на Киевщине: вспыхнули пожары, что известно

Пожар площадью более 300 квадратных метров тушили подразделения ГСЧС; детей в помещении на момент попадания уже не было.

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Последствия удара РФ по Киеву и области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Дрон РФ попал в учебное заведение в Киевской области

Огнем было охвачено более 300 квадратных метров

В Киеве БПЛА упал на детский сад

Вечером 25 сентября страна-агрессор Россия нанесла удар беспилотником по лицею №2 в поселке Иванков Вышгородского района Киевской области. В здании вспыхнул масштабный пожар, но обошлось без жертв и пострадавших. Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в результате атаки вражеского дрона огнем охватило более 300 квадратных метров учебного заведения.

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Он добавил, что, к счастью, детей в учебном заведении уже не было. Всего же в лицее обучалось около 1100 детей. Никто не пострадал.

"Нет слов. К ударам по гражданским объектам россияне добавляют террор против общественной инфраструктуры - бьют по школам, где учатся дети. Это очередной удар по мирной жизни", - подчеркнул Ткаченко.

В то же время в ГСЧС заявили, что спасатели, несмотря на многочисленные воздушные тревоги, оперативно ликвидировали пожар.

Последствия ударов по Киеву

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Оболонском районе Киева зафиксировано падение БПЛА на двухэтажное здание. Предположительно - дошкольное учебное заведение.

"Идет пожар. Экстренные службы направляются на место", - подчеркнул он.

По его словам, в результате российских ударов уже пострадали 59 человек, 25 раненых находятся в городских больницах. Один из них - в тяжелом состоянии, еще 7 человек погибли.

В то же время в ГСЧС сообщили, что вечером Россия нанесла удар по нежилому зданию в Соломенском районе города.

"Произошло возгорание кровли площадью 400 кв. м. Пожар ликвидирован. К счастью, жертв и пострадавших нет", - сообщают спасатели.

Какая цель затяжных атак на Киев

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отмечал, что длительные российские атаки направлены не только непосредственно на военные цели, но и на создание постоянного психологического и организационного напряжения в городах, расположенных в тылу.

"Это цель россиян - парализовать столицу, не дать возможности работать, заблокировать работу детских садов и школ, офисов, магазинов. И для киевлян это серьезная проблема, потому что от нас зависит: как нам адаптироваться к таким условиям, в которые нас ставит противник", - подчеркнул он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем в пятницу, 25 сентября, страна-агрессор Россия нанесла удар дроном по офисному зданию в Киеве. Также под удар попал склад, который используется McDonald's.

В результате российской атаки на Киев в ночь на 24 сентября были уничтожены и повреждены объекты украинского бизнеса. В частности, разрушено отделение №6 "Новой почты" и повреждено сортировочное депо.

Российские войска 22 сентября нанесли удар по одному из предприятий с иностранными инвестициями в Житомирской общине. Объект уже ранее подвергался российским атакам.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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