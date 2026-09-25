Проблема не всегда в сковороде: почему блины рвутся во время жарки

Повар показал, как исправить ситуацию, когда блины рвутся прямо на сковороде.

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Что добавить в тесто, чтобы блины не рвались / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему блины рвутся во время жарки

Как исправить слишком жидкое тесто для блинов

Блины - одно из базовых блюд, которое на первый взгляд довольно легко приготовить. Но на самом деле у многих возникает проблема с блинами - они рвутся при жарке.

Главред выяснил , почему так происходит и как исправить эту проблему. Об этом на своём YouTube-канале рассказал украинский шеф-повар Роман Емец.

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Почему блины рвутся при жарке

Когда блины рвутся при переворачивании или снятии со сковороды, многие считают, что проблема в самой посуде. Не у каждого дома есть специальная сковорода для блинов.

Но на самом деле она играет не главную роль. Гораздо важнее, какой консистенции тесто для блинов. В большинстве случаев блины рвутся из-за недостаточного количества клейковины.

"Мало клейковины или слишком жидкое тесто - структура не держится", - пояснил повар.

Но не совсем удачное тесто можно исправить за считанные секунды. Для этого достаточно добавить один из компонентов, который поможет сделать структуру теста более устойчивой.

"Добавьте немного муки или яйца", - советует повар.

При этом важно добавлять муку постепенно, чтобы тесто не стало слишком густым. После этого консистенцию можно проверить, испечив еще один блин.

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О персоне: Роман Емец Роман Емец - профессиональный шеф-повар с 20-летним стажем работы в ресторанах Киева и других регионов Украины. В соцсетях делится простыми рецептами, лайфхаками и секретами приготовления еды.

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