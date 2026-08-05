Оригинальные летние блины с секретным ингредиентом: рецепт за 15 минут

Рецепт тонких блинчиков из кабачка, которые понравятся всем.

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Рецепт блинчиков из кабачка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Блины - универсальное блюдо, которое можно есть и в качестве основного приема пищи, и в качестве закуски. А летом блины можно сделать еще вкуснее, если добавить в них один секретный ингредиент - кабачок.

Главред узнал, что рецептом тонких кабачковых блинов в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.

Блинчики с кабачком - рецепт

Ингредиенты:

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Кабачок 200-220 г

Яйца 2 шт.

Мука 150 г

Молоко 200 мл

Растительное масло 1 ст. л.

Соль

Перец

Нарезаем кабачок на кусочки и взбиваем в блендере до однородной массы. Добавляем яйца, молоко, растительное масло, муку, соль, перец, а также любимые специи и зелень по желанию.

Перемешиваем тесто и жарим блины с обеих сторон до золотистого цвета на хорошо разогретой сковороде.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.

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