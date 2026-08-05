Оригинальные летние блины с секретным ингредиентом: рецепт за 15 минут

Блины - универсальное блюдо, которое можно есть и в качестве основного приема пищи, и в качестве закуски. А летом блины можно сделать еще вкуснее, если добавить в них один секретный ингредиент - кабачок.
Главред узнал, что рецептом тонких кабачковых блинов в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.
Блинчики с кабачком - рецепт
Ингредиенты:
- Кабачок 200-220 г
- Яйца 2 шт.
- Мука 150 г
- Молоко 200 мл
- Растительное масло 1 ст. л.
- Соль
- Перец
Нарезаем кабачок на кусочки и взбиваем в блендере до однородной массы. Добавляем яйца, молоко, растительное масло, муку, соль, перец, а также любимые специи и зелень по желанию.
Перемешиваем тесто и жарим блины с обеих сторон до золотистого цвета на хорошо разогретой сковороде.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@gotuyemo_v_kayf Кабачковые блины ?? Сохраняйте, чтобы потом не искать! Ингредиенты: Кабачок - 200–220 г Яйца - 2 шт. Молоко - 200 мл Мука - 150 г Растительное масло - 1 ст. л. Соль, перец, специи и зелень - по вкусу. Приготовление: Измельчите кабачок в блендере, добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и обжарьте блинчики с обеих сторон до золотистой корочки. Приятного аппетита ?? #блины#кабачок#рецепты#кулинария#еда♬ Little Things - Adrián Berenguer
Вас может заинтересовать:
- Маринованные огурцы "Под снегом": старинный бабушкин рецепт с мукой
- Салат из капусты на зиму "Лето в банке": простой рецепт
- Что приготовить из цветков кабачков: необычный деликатес, о котором знают не все
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред