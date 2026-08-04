Чехия изменила правила для украинских мужчин: без чего не дадут защиту

Чехия больше не будет предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста, которые не исполнили военную обязанность в Украине.

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Чехия не будет предоставлять защиту военнообязанным украинцам

Главное:

Чехия изменила правила предоставления временной защиты военнообязанным украинцам

Для получения защиты нужно подтвердить военную обязанность через "Резерв+"

Требование не касается тех, кто уже имеет действующую защиту

Украинские мужчины призывного возраста, прибывшие в Чехию и не выполнившие свой воинский долг на Родине, больше не смогут получить статус временной защиты. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Чешской Республики.

Отмечается, что Совет Европейского Союза продлил действие временной защиты для украинских беженцев до марта 2028 года и одновременно урегулировал условия ее предоставления.

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В частности, заявителям необходимо подтвердить выполнение военного долга в Украине через приложение "Резерв+". Без такого подтверждения временная защита не будет предоставлена.

Новое требование касается первичного и повторного оформления временной защиты, а также случаев, когда человек обращается за статусом для совместного проживания с семьей.

В то же время новое правило не распространяется на лиц, которые уже имеют временную защиту, действующую на день принятия решения, и непрерывно сохраняют её в Чешской Республике после этой даты.

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар заявил, что правительство страны в течение длительного времени настаивало на ужесточении условий получения временной защиты.

"Наше правительство уже давно выступает за ужесточение условий временной защиты, и я высоко оцениваю то, что нам удалось достичь согласия между государствами-членами. Это решение позволит сократить количество вновь прибывших на десятки процентов. Благодаря этому также снизится нагрузка на наши ресурсы и облегчится ситуация для чешской системы здравоохранения и социального обеспечения", - говорится в сообщении.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Главред писал, что ЕС официально продлил действие режима временной защиты для граждан Украины еще на один год - до 4 марта 2028 года. Одновременно Совет ЕС одобрил новые правила, которые коснутся украинцев призывного возраста, только что прибывающих в страны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Польша с июля сокращает бесплатное проживание и усиливает контроль за трудоустройством украинцев, а Германия, напротив, упрощает процедуру признания водительских прав.

Напомним, в Чехии состоялся пересмотр законодательства, связанного с украинскими беженцами. Местные источники сообщали, что запланированные изменения для украинских беженцев в Чехии существенно изменят текущую ситуацию в этом секторе. Сейчас официальные стороны анализируют первые результаты.

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